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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Trump'ın tehdidine yanıt: Bu hadsizliğe en iyi cevap Fırat'ın doğusuna girip terör koridorunu yarmaktır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Donalt Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdidi hakkında, "Bu hadsizliğe en iyi cevap Fırat'ın doğusuna girip terör koridorunu yarmaktır" dedi.

08 Ekim 2019 Salı 10:47
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Trump'ın tehdidine yanıt: Bu hadsizliğe en iyi cevap Fırat'ın doğusuna girip terör koridorunu yarmaktır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek verdiklerini açıkladı.

Akşener ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına cevap vererek, "Bu hadsizliğe en iyi cevap Fırat'ın doğusuna girip terör koridorunu yarmaktır" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Hiç kimse telaş etmesin. Türkiye bu coğrafyaya yeni taşınmadı, devlet olmayı da Harvard'da öğrenmedi.

- Türkiye ve Türkiye'nin dostları, Trump'a, bu tehditlerin sonuçsuz kalacağını anlatacak yeterliliktedir. Buradan büyük devlet adamı İsmet İnönü’nün ders niteliğindeki sözüyle Trump’a yanıt vermek istiyorum; 'Yarın yeni bir dünya kurulur ve Türkiye oradaki yerini alır.' Bu hep böyle olmuştur, böyle de olacaktır.

- Buradan Sayın Erdoğan’a da seslenmek istiyorum. Bu hadsizliğe en net ve uygun cevap, Fırat’ın doğusuna girip terör koridorunu yarmaktır. Milletimin de bizim de beklentimiz budur. YPG/PYD/PKK’yı oradan atarak, orayı yararak, Trump’ın bu hadsiz sözlerini yüzüne vurmak zorundasınız...

- Güçlü bir Türkiye'nin temeli hukukun üstünlüğüdür. Bu, her medeniyetin, devletin ve toplumun ayakta kalmasının temel şartıdır. Hukukun üstün olmadığı yerde teröristbaşı ekrana çıkar, selam yollar, şehit annesinin bağrı yanar.

- Liyakat Türk medeniyetinin temelidir... Türkiye'de özellikle son dönemde bilimden ve liyakattan yana olanlar, Türkiye'de yaşama arzusundan kopuyor. Türkiye artık kendi bilim insanını ve aydınını yetiştirme zeminini kaybetmek üzere. Bunu kabul edemeyiz. Buradan gençlerimize seleniyorum, hepinize ihtiyacımız var.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 10:47
  1. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

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