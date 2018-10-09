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Akşener'den terör ve af açıklaması: Allah'ın laneti PKK'nın üzerine olsun

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, terör ve afla ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener yine Devlet Bahçeli'ye yüklendi.

09 Ekim 2018 Salı 11:10
Akşener'den terör ve af açıklaması: Allah'ın laneti PKK'nın üzerine olsun

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Meral Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu topraklarda her şehit babasının dilinden iki kelime düşer; O da vatan sağolsun…

Herkes peşini bıraksa bile bu davayı kıyamete kadar sürdüreceğiz. Allah'ın laneti PKK'nın üzerine olsun. Askerimize, korucumuza güvenlik güçlerimize selam olsun…
İdam Meclis'ten gelirse onaylarım diyen Erdoğan'a sesleniyorum, adım atmıyorsun ama laf atıyorsun. Milleti kandırmaktan vazgeç. İktidarın küçük ortağı bir af teklifi açıkladı. İktidar devlete karşı suçlar affedilebilir diyor. Af konusunda iktidarın duruşunu henüz anlayamadık. Bazı kişileri güvence altına mı alacaklar? FETÖ'nün kodamanlarını mı salacaklar, açılım sürecindekileri mi salacaklar belirsiz.

"Türklüğe hakaret edenleri de affedelim diyorlar"

Ama teklif ettikleri şu; terörü finanse eden uyuşturucu kaçakçılarını affedelim, hırsızları, dolandırıcıları affedelim diyorlar, bunlar yetmiyormuş gibi Türklüğe hakaret edenleri de affedelim diyorlar. Tekeden süt sağmaya çalışıyorlar.Gerekçe olarak da diyorlar ki kurduğumuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi şerefine bunları affediyoruz. Bunun şerefine mi 50 bin torbacıyı salmak istiyorsunuz? 160 bin kişinin tamamını FETÖ'cü hakimler mi hapsetmiş. Elbette mağdur olanlar vardır. Sen devletsin bunun ayrımını yapabilecek hafızan var.

"Mağdurların yanında duran İYİ Parti'dir"

Mağdurların yanında duran sadece İYİ Parti'dir. Anayasa'nın askıya alındığı yüksek yargının çay bahçesine döndüğü dönemde konuşmamız gereken hukuktur, af değil. Türk Yargısı bir an önce iktidarın tasallutundan kurtulmalıdır. Aslında hukuk devletine dönüşü konuşmalıyız.

4 kişilik bir ailenin elektrik faturası 250 TL. Bütün haber ajanslarına bütün gazetelere el koysan da hakikati milletten saklayamazsın. Millet olanı biteni çarşıda pazarda görüyor.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 11:10
  1. Meral Akşener
  2. Devlet Bahçeli

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