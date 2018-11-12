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Akşener'den 'rozetsiz adaylık' açıklaması

İP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden belediye başkanı adaylığında bulunanların seçildikten sonra rozetlerini çıkararak görevlerini yürüteceğini belirterek, "Bütün belediye başkan adaylarımız seçildikten sonra elbette rozetlerini çıkaracaklardır. Mansur Yavaş'ın tercihine saygı duyuyorum ve bu tercihi üzerinde de kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:13
Akşener'den 'rozetsiz adaylık' açıklaması

İP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden belediye başkanı adaylığında bulunanların seçildikten sonra rozetlerini çıkararak görevlerini yürüteceğini söyledi.

Akşener, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusundaki bir soru üzerine, Yavaş'ın İP'ten aday olmasını çok,istediklerini daha önce ifade ettiğini anımsattı.

İP Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun Mansur Yavaş ile bir görüşme yapacağını belirten Akşener, bu görüşmenin parti dışında, onların şahsi dostluklarına dayalı bir görüşme olacağını söyledi.

'Tercihine saygı duyuyorum'

Yavaş'ın "rozetsiz adaylık" talebini saygıyla karşıladığını bildiren Akşener, "Bütün belediye başkan adaylarımız seçildikten sonra elbette rozetlerini çıkaracaklardır. Mansur Yavaş'ın tercihine saygı duyuyorum ve bu tercihi üzerinde de kendisine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Akşener, parti olarak her il, ilçe ve beldede aday çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. 

OSTİM'de esnaf ziyaretinde de bulunan Akşener, esnafla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Akşener, daha sonra Ostim Sanayici ve İş Adamları Derneğini (OSİAD) ziyaret ederek, sorunları ve çözümleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 18:13
  1. Aydın
  2. Ankara
  3. Mansur Yavaş
  4. Meral Akşener

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