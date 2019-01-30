0553 313 94 23

Akşener'den Özer ailesine taziye ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 9 gün önce lösemiden hayatını kaybeden Sude Naz Özer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

30 Ocak 2019 Çarşamba 19:16
Akşener'den Özer ailesine taziye ziyareti

ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 9 gün önce lösemiden hayatını kaybeden Sude Naz Özer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Akşener, Özer'in ailesinin Seyranbağları'ndaki evine yaptığı taziye ziyaretinde, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Lösemi tedavisi gören 7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Sude Naz Özer, 21 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 19:16
  1. Akşener'den Özer ailesine taziye ziyareti
  2. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özbekistan'ın nükleer santral projesi
    1. Özbekistan'ın nükleer santral projesi
    2. Hak-İş'ten ilave tediye ödenmesi için..
    3. Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın maket..
    4. İsrailli Bakandan Uluslararası Af..
    5. İtalyan futbolunda ırkçılığa karşı..
    6. Lübnan ile ABD' arasında 'kara para..
    7. FETÖ'nün 'ByLock' davasında ceza yağdı
    8. Şarkıcı Berkay Şahin ve Arda Turan..
    9. "AB'ye tam üyelik dışında başka..
    10. Cinayet suçundan aranan zanlı Sivas'ta..
    11. La Liga'da yıldız transfer beklentisi
    12. Meral Akşener'den flaş karar! 2 kritik..
    13. Pansumanda 'canını acıttığı'..
    14. İHH'dan Gazze'deki şehit ailelerine..
    15. DSP belediye başkan adayları 2019..
    16. Akşener'den Özer ailesine taziye..
    17. Yüksek gerilim hattında bakım yaparken..
    18. Türk Konseyi Bilgi ve İletişim..
    19. Hamsi Karadeniz'e döndü, fiyat düştü
    20. ABD, UFO ihbarlarını sansürsüz..
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!