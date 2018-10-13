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Akşener'den Kılıçdaroğlu'na yerel seçim ittifakı şartı: İstanbul senin Ankara benim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP ittifakına şartlı yeşil ışık yaktı. Akşener, ittifak olacaksa Ankara'dan kendilerinin aday çıkaracağını, İstanbul'da ise kilit parti konumunda olacaklarını söyledi. Akşener, Kılıçdaroğlu'na İstanbul senin Ankara benim dedi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:23
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na yerel seçim ittifakı şartı: İstanbul senin Ankara benim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP ittifakına şartlı yeşil ışık yaktı. Akşener, ittifak olacaksa Ankara'dan kendilerinin aday çıkaracağını, İstanbul'da ise kilit parti konumunda olacaklarını söyledi. Akşener, Kılıçdaroğlu'na İstanbul senin Ankara benim dedi.

İYİ Parti Genel  Başkanı Meral Akşener Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin son dakika bomba açıklamalarda bulundu. Akşener, CHP ile ittifak yapılması durumunda Ankara’da kendilerinin aday göstereceğini duyurdu. İşte Meral Akşener’in yerel seçimlere ilişkin yaptığı o açıklamalar: İşbirliğinde Ankara bizimdir': (Ankara ve İstanbul’da ittifak) Mansur (Yavaş) Bey’le ilgili olarak partimizi tercih etmesini çok isterim. Çok da sevdiğimiz bir arkadaşımızdır. Mansur Bey’in bir kararı henüz yok. Arkadaşlarımız görüşüyor kendileriyle. Biraz beklemeyi düşünüyor; bu karar da onun hakkı. Bakacağız, göreceğiz. Aday olmadığını söylerse alternatiflerimiz var. Ankara’yla ilgili net bir şey söyleyebilirim. İşbirliği olursa Ankara bizimdir. 'Aday bizden olur': Anlaşsak bile aday, İYİ Parti’den olur. İstanbul’da ise oyumuz organik, yani tamamı İYİ Parti’nin seçmeni. İstanbul’da kilit parti oluruz."

Kılıçdaroğlu: İstanbul'u alacağız

Kılıçdaroğlu belediye başkanları toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki seçimlerde Ankara ve İstanbul alacağız. İstanbul 20 yıldır yenip yenip bitirilemiyorsa İstanbul’a tarihi kimliğini kazandırmak bizim boynumuzun borcudur. Ankara aynı şekilde, Balıkesir aynı şekilde. Antalya aynı şekilde alacağız" demişti.

 

 

 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 10:23
  1. İstanbul
  2. Balıkesir
  3. Antalya
  4. Ankara
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