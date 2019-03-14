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Akşener'den büyük gaf! Erzurum'da olduğunu unuttu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'daki parti binasında olduğunu unutarak Karslılara seslendi.Akşener'in bu gafı, parti binasında gülüşmelere neden oldu..

14 Mart 2019 Perşembe 02:24
Akşener'den büyük gaf! Erzurum'da olduğunu unuttu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti binasında düzenlediği toplantıda Erzurum'da olduğunu unutarak Kars gafı yaptı.

Akşener, Erzurum programı kapsamında ilk olarak Abdurrahman Gazi Türbesini ziyaret etti. Ardından İYİ Parti İl Binasında İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ve İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Uykusuz ile bir araya gelen Akşener, Erzurum’da olduğunu unutarak Karslılara seslendi.

Daha sonra Palandöken Seçim Koordinasyon Merkezinde partililerle bir araya gelen Akşener kurdele keserek SKM’nin açılışını yaptı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 02:24
  1. Kars
  2. Erzurum
  3. Meral Akşener

YORUM YAZ

  • mehmetmehmet1 sa önce
    Daha nerede olduğunu bilmeyen kadın Türkiye'yi yönetmek istiyor.
  • AkifAkif3 sa önce
    Kadında ki hırs, aklı ve mantığının önünde gidiyor...
  • AbdullahAbdullah4 sa önce
    Tek niyetleri nasil hükümeti güçsüzleştirir. Zaten halka hizmet gibi bir düsüñceleri yok ve hiç olmadı. Bu seçimde bira olsun umduklarini bulacaklar cünkü biz halka olarak ak partinin yanliş siyasetinden dolayı bedel ödüyoruz. Özellikle gıda ve temizlik ürünleri nerdeysr 2 katı artti. Elektronik uçtu ve hükünet gözle görülür bir fayda sağlamadı. Bunun yansimasi mutlaka olacaktir.
  • ANTİ EMPERYALANTİ EMPERYAL8 sa önce
    allah çarpsın abd ve fetö vesayetçilerini, düz yolda şaşırtsınlar.hiçbir işleri denk gitmesin.

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