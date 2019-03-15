0553 313 94 23

Akşener’den dünya siyasetçilerine sağduyu çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Yeni Zelanda’da iki ayrı camide 49 Müslümanın şehit edilmesiyle sonuçlanan saldırıya ilişkin, "Bu dünyada oluşturulan İslamofobinin, siyasi liderlerin konuşma biçimiyle nasıl bir sonuçla karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

15 Mart 2019 Cuma 15:15
Akşener’den dünya siyasetçilerine sağduyu çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Yeni Zelanda’da iki ayrı camide 49 Müslümanın şehit edilmesiyle sonuçlanan saldırıya ilişkin, "Bu dünyada oluşturulan İslamofobinin, siyasi liderlerin konuşma biçimiyle nasıl bir sonuçla karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Dünyadaki liderleri ve bilinen siyasetçileri bu konuda sağduyuya ve ayrıştırıcı bir dilden yani Müslümanlara yönelik ayrıştırıcı bir dilden uzaklaşmaya davet ediyorum" dedi.


2 günlük çalışma planı doğrultusunda Manisa’da bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Akhisar girişinde Yeni Zelanda’da yaşanan hain saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunarak dünyadaki liderleri Müslümanlara yönelik ayrıştırıcı bir dilden uzaklaşmaya davet etti.


Yapılan saldırıyı kınadığını belirten Akşener, "Dün Yeni Zelanda’da iki camiye cuma namazı sırasında saldırıda bulunuldu. Şu an itibariyle 49’a çıkan şehit sayısı var. Yaralıların içinde Yeni Zelanda Büyükelçiliğimizden aldığımız bilgiye göre biri hafif yaralı Türk vatandaşı, bir diğeri de ağır yaralı yoğun bakımda vatandaşımız. Birinin de camiye girdiği belli ama içeride mi, yok mu o belli değil. İslam Alemine ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Bu dünyada oluşturulan İslamofobinin, siyasi liderlerin konuşma biçimiyle nasıl bir sonuçla karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Dolayısıyla bütün devlet adamlarını, devlet insanlarını, dünyadaki liderleri ve bilinen siyasetçileri bu konuda sağduyuya ve ayrıştırıcı bir dilden yani Müslümanlara yönelik ayrıştırıcı bir dilden uzaklaşmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrencilerden iklim değişikliğine karşı gösteri
    1. Öğrencilerden iklim değişikliğine..
    2. Suriye ayaklanmasının 8’inci yılı..
    3. Çaycı bıçaklayan şahıslar tutuklandı
    4. Başkan Özakcan’ın ’18 Mart Çanakkale..
    5. Ayyıldız Camii ibadete açıldı
    6. Prof. Dr. Çomaklı: "Bilgiyi Faydaya..
    7. Ailesine düşkün olanlar hafta sonu..
    8. Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
    9. Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
    10. Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday..
    11. Konaklı Kadın ve Çocuk Akademisi..
    12. Yörüklere güneş enerji paneli dağıtıldı
    13. Erzincan'da silahlı saldırıya uğrayan..
    14. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    15. ATSO’dan Tıp Bayramı ziyareti
    16. Ukrayna: “Yeni Zelanda’daki aşağılık..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda’da..
    18. Bakan Albayrak'tan dolar kuru açıklaması
    19. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:
    20. Okul servisinde unutulan Alperen'in..
    21. Kardemir Karabükspor'da İlhan Özer..
    22. Siverek’te Yeni Zelanda Şehitleri için..
    23. "Türkiye'nin turizmde rekor kıracağını..
    24. Bitlis’te ‘Adli Kolluk Koordinasyon’..
    25. "Filistinlilerin kanının seçim..
    26. Malatya’da askerin son yemeği hoşaf..
    27. 'Saddam' Hatay'da yakayı ele verdi!
    28. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    29. ANALİZ - Belçika’nın imtiyazlı terör..
    30. Risk merkezi raporu başvurusu e-Devlet..
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!