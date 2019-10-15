Akşener asker selamı verdi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son zamanlarda terör yanlıları tarafından eleştirilen asker selamını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Asker selamı veren Akşener, "Buradan Türk ordusunu, Türk gençlerini selamlıyorum" dedi.

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