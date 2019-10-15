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Akşener asker selamı verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son zamanlarda terör yanlıları tarafından eleştirilen asker selamını verdi.

15 Ekim 2019 Salı 10:43
Akşener asker selamı verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Asker selamı veren Akşener, "Buradan Türk ordusunu, Türk gençlerini selamlıyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 10:43
  1. İYİ Parti Lideri Meral Akşener
  2. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

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