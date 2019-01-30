Akşener'den "Cumhur İttifakı"na çağrı

ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Iğdır ve Ahlat'ta aday çıkarmıyoruz. Cumhur İttifakı'nın paydaşlarına sesleniyorum, oturun, anlaşın tek adaya düşürün. İşte bekayla ilgili İYİ Parti'nin somut adımı." dedi.

Akşener, partisinin genel merkezinde Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi Anlaşması'nın 96. yılı dolayısıyla düzenlenen konferans öncesi basına açıklama yaptı.

Balkanlar'dan çeşitli nedenlerle göç yoluyla gelmiş insanlar üzerinden kampanya yürütüldüğünü iddia eden Akşener, "Bu tartışmaların arka planını, Cumhuriyet'e, Atatürk'e, onun yaptığı işlere ve koyduğu değerlere karşı duyulan öfke ve itirazın dolaylı sonucudur." diye konuştu.

Akşener, bir gazetecinin, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'e ilişkin bir sorusu üzerine, "Soyer ile ilgili fikirlerimi söyledim. Bu yapay tartışmanın devamını çok faydalı bulmuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bir helalleşme oldu"

12 Eylül ihtilaline değinen Akşener, şöyle devam etti:

"Acılar yaşandı o dönemde. İlginç bir şey var, herkesin ağzından, hem devrimcilerin hem o dönemin ülkücülerinin sayın Soyer ile ilgili bir refleks gösterebileceğini duyuyorum.

1999 seçimlerinden sonra Sayın Bahçeli çok olumlu bulduğum bir adım attı. DSP ile 80 öncesinin Başbakanı olan rahmetli Ecevit ile Sayın Rahşan Ecevit’in hakaretamiz incitici sözlerine rağmen iktidar oldu. Biz o zaman gördük ki bir helalleşme oldu. O gün bu helalleşmeyi yapan sayın Bahçeli’nin davranış biçimi elbette olumluydu. Bugün özellikle AK Parti’nin İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Mersin’de kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu anlaşılıyor. Asabiyetin arkasındaki iş budur. Tunç Soyer meselesi bizim açımızdan kapanmıştır."

HDP'nin bazı büyükşehirlerde aday çıkarmamasının Millet İttifakı ile ilişkilendirilmesine ilişkin soru üzerine Akşener, İYİ Parti'nin çekilmek istendiği çukura girmeyeceklerini ifade ederek, HDP ile hiç ahbaplık yapmadıklarını, şu ana kadar da partilerini HDP'den kimsenin ziyaret etmediğini söyledi.

- "Samimiyeti hep beraber göreceğiz"

Akşener, Iğdır ve Ahlat'tan aday çıkarmayacaklarını belirterek, Cumhur İttifakı'nın ayrı ayrı aday çıkardığını anımsattı.

Akşener, şunları söyledi:

"Iğdır sınır şehrimiz. Ahlat Osmanlı devletinden itibaren sembolik değeri çok yüksek bir ilçemiz. Biz aday çıkarmıyoruz. Cumhur İttifakı'nın paydaşlarına sesleniyorum, oturun, anlaşın tek adaya düşürün. Bizim Iğdır'da 5 bin 500'e yakın oyumuz var. İşte bekayla ilgili İYİ Parti'nin somut adımı. Ahlat'ta MHP'den belediye başkanı seçilmiş daha sonra AK Parti'ye geçmiş Mümtaz Bey var. Orada da 745 oyumuz, aday çıkarmıyoruz ve Mümtaz Bey'in seçilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Cumhur İttifakı'nın paydaşları beka konusunda çok samimiyseler Iğdır ile ilgili tedbir almalılar."

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın istifasının gündemde olduğuna ilişkin bir soruya Akşener, şu yanıtı verdi:

"Çok doğru bir davranış sergiledi. Sayın Yıldırım çok tecrübeli bir arkadaşımız ve çok önemli görevler üstlendi. Dolayısıyla yeni yetme bir görüntü içinde çemkirilmesi hep onun üzerinden incitilmesini ben kaldıramayacağını, buna uygun bir adım atacağına inandığımı söylemiştim. O hareketi yaptı. Gerçekten kendisine teşekkür ederiz. Çünkü olmazdı. Bu sağduyuyu gösterdiği için İYİ Parti'nin bu konuda incitmeyen ama doğruyu ortaya koyan tavrını değerlendirdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Türkiye bu konuda rahatlamış oldu."

Akşener, daha sonra mübadelenin 96. yılı dolayısıyla açılan sergiyi gezdi.