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Meral Akşener'den Burhanettin Kocamaz'a 2 formül

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi istifalarla sarsılan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, Mersin'de aday olamayan Burhanettin Kocamaz'a 2 formül önerdiğini söyledi.

26 Şubat 2019 Salı 18:24
Meral Akşener'den Burhanettin Kocamaz'a 2 formül

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İl Seçim Kurulu'nun kararı gereği Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olamayan Burhanettin Kocamaz ile Ankara'da görüşme yapacaklarını söyledi. 

Kocamaz'a 2 formül önerildi

Burhanettin Kocamaz'a önerdiği 2 formül olduğunu belirten Akşener, "Bugün kendisi Ankara'ya gelecek. Ben Düzce programım bittikten sonra gideceğim. Seçenekler kendisine aittir. Onun izni olmadan paylaşmam mümkün değil" dedi.

Mersin'de 3 aday arasında yarış olduğunu kaydeden Akşener, "Netice itibarıyla Sayın Kocamaz, Sayın Tuna, Vahap Seçer; 3 aday var. Dolayısıyla yarıştan bir adayın çekilmesi demek, haksız bir rekabetin ortaya çıkması demektir. 'Cumhur ittifakı' adayı, CHP adayı ve İYİ Parti'nin adayı, rekabet edilecek alan buydu. Kimin seçileceğine ise Mersinli karar verecekti. Hukuk işlemesi için buna örnek gösterilecek bir fırsattı. Bu fırsatın tepildiğini nereden anlıyoruz? AK Parti'nin, YSK'daki temsilcisinin çok şecaat gösteren tavrından anlıyoruz. Tarafsız kalmak yerine taraflı bir tutum gösterilmiştir. Hukukun olmadığı, çarpıtıldığı bir memlekette mücadele ettiğimizi biliyoruz; yaşadıklarımız meydanda. Dolayısıyla bu kumpasın, bu ihanetin kimsenin yanına kar kalmayacağı aşikardır. Benim bizzat Sayın Kocamaz'a önerdiğim 2 formül var. Bugün kendisi Ankara'ya gelecek. Ben Düzce programım bittikten sonra gideceğim. O seçenekler kendisine aittir. O nedenle onun izni olmadan paylaşmam mümkün değil." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:24
  1. AK Parti
  2. Ankara
  3. Mersin
  4. Mersinli
  5. Düzce
  6. Burhanettin Kocamaz
  7. Mersin Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

  • Mehmet AğarMehmet Ağar29 dk önce
    Suçu Ak Partiye yükledi...Zamanında Müracaat etmeyenkendileri..
  • mustafa yıldırmustafa yıldır1 sa önce
    akşener bir eski bir içişleri bakanı olarak kocamazın derdine çere bulması gerekir.gücünü halktan almamayan hiçbir hareket başarılı olamaz.bunu en iyisi kendisi bilir.
  • HaticeHatice1 sa önce
    Adami harcayin ondan sonra sucu baskasina yukleyin beceriksizler

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