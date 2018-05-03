Akşener haddini aştı! Bahçeli erkeklikten uzak...

Devlet Bahçeli'nin 100 bin imza uygulamasıyla ilgili FETÖ seçmeni çıkışına Akşener zehir zemberek bir cevap verdi. Akşener "Milletimizi korkutmaya çalışan, arkadan dolanan, mertlikten, erkeklikten, adamlıktan uzak bu tür söylemlere pabuç bırakmayacağımı Sayın Erdoğan çok yakından bilir."..."‘Eylemsiz doçent’ diye tabir ettiğim Sayın Bahçeli'yi dizilerini seyretmeye, bedavadan milletvekili seçtirmeye, Sayın Erdoğan'ın çalışıp kendisinin yan gelip yatmaya devam etmesini öneriyorum. Eylemsiz doçent, yancılık yapmaya devam etsin bilmediği işlere karışmasın" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik eleştirilerine cevap veren Akşener, Meclis'te grubu olmasına rağmen, millete söz verdiği için kolaya kaçmayacağını ve 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olacağını hatırlatarak, şunları söyledi:

"FINDIK FISTIK YEMEYİ VE DİZİ İZLEMİYE ARA VEREREK..."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

-Dün akşamdan beri kafamı meşgul eden bir konu var. Bunu sizinle paylaşmam doğru olur mu bilmiyorum ama. 15 Temmuz'un siyasi ayağı üzerinde kesin bir sonuç yok. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur.

Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir.

Burası önemlidir. Ne kadar ByLock'çu var, ne kadar görevden alınmış olan var, ne kadar uzaklaştırılmış olan var, bunların ne kadar yakını var? Bunların hepsi hangi aday etrafında düğümlenip 100 bini tamamlayacaksa o zaman Türkiye açısından önemli bir sonuç elde edilmiş olabilir.



FETÖ'nün 100 bin imza ile aday olacak isimler üzerinde odaklanacağı merak konusu olmuştur. Bunlar, hangi adayın etrafında toplanabilir? Bunlar benim kafamı kurcalıyor. FETÖ'nün hangi aday etrafında toplanacak önemli. FETÖ'den talimat gelir ve bir adayın etrafında toplanırsa ne olur.





"Şimdi bugün saray ittifakının, çıkar ittifakının küçük ortağı fındık ve fıstık yemeyi bir kenara koyarak, dizi izlemeye bir ara vererek bana ve Sayın Temel Karamollaoğlu'na imza verecek kişilerin FETÖ'cü olup olmadıklarının anlaşılması için bir konu ortaya attı. Buradan Türkiye'nin savcılarına, hakimlerine, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı'na, Sayın Başbakan'a, İçişleri Bakanı'na, Adalet Bakanı'na seslenmek istiyorum. Eğer 15 Temmuz'dan sonra FETÖ mücadelesini sulandırmadıysanız FETÖ mücadelesine herkes destek verdi, herkes yanınızda oldu. Siz sulandırmadıysanız, bizzat bizim gözlemlediğimiz ve sizin milletvekiliniz söylediği gibi zenginlerin kaçtığı, çaycının, çorbacının hapis yattığı, Gayretullaha dokunan pek çok eylemin bulunduğu bir FETÖ mücadelesini başaramazsınız.

"KORKUTMAK AMAÇLI YAPILAN BU SÖYLEMİ CİDDİYE ALIYORUM"

Ama bugün küçük ortağın dediği konuyu ciddiye alarak imza vermeye karar veren kardeşlerimizi korkutmak amaçlı yapılan bu söylemi ciddiye alarak. Sayın yetkililere sesleniyorum, Sayın Bahçeli'nin genel başkan yardımcılarının 17-25 Aralık'tan sonra 2015 seçimlerinde FETÖ yayın organlarının önünde polisle göğüs göğüse kavga ettiği tespit edilmiştir.

"SAYIN BAHÇELİ'NİN FETÖ İLTİSAKLARI TESPİT EDİLMİŞ MİDİR?"

Sayın Erdoğan, 17-25 Aralık'ı bir milat kabul ettiğine göre 17-25 Aralık'tan sonra yapılan bu göğüs göğüse mücadelenin içinde yer alan bu genel başkan yardımcılarının FETÖ ile ilgileri tespit edilmiş midir? Tespit edildiyse bu konuda ne yapılmıştır? Ve Sayın Bahçeli'nin talimatı ile bu işler yapıldıysa ki siyasi partilerde öyledir, Sayın Bahçeli'nin FETÖ iltisakları tespit edilmiş midir? Üzerinde bir inceleme yapılmış mıdır? Sayın Bahçeli'nin 17-25 Aralık'tan sonra Sayın Erdoğan'a '17-25 Recep Tayyip Erdoğan' lakabını takma girişimleri acaba FETÖ tarafından verişmiş bir talimat mıdır? Sayın Bahçeli'nin 17-25 Aralık konusuyla ilgili odasında bulunan meşhur saatinin rakamları değişmiş midir, değişmemiş midir? Ve sayın Bahçeli açısından 17-25 Aralık, Sayın Erdoğan'a yapılmış bir kumpas mıdır? Yoksa gerçekten bir yolsuzluk operasyonu mudur?"

"ERKEKLİKTEN ADAMLIKTAN UZAK SÖYLEMLER... EYLEMSİZ DOÇENT..."

- "Milletimizi korkutmaya çalışan, arkadan dolanan, mertlikten, erkeklikten, adamlıktan uzak bu tür söylemlere pabuç bırakmayacağımı Sayın Erdoğan çok yakından bilir. Buradan yaptığım çağrının gereğinin yapılmasını talep ediyorum. Ve eylemsiz doçent diye tabir ettiğim Sayın Bahçeli'yi dizilerini seyretmeye, bedavadan milletvekili seçtirmeye, Sayın Erdoğan'ın çalışıp kendisinin yan gelip yatmaya devam etmesini öneriyorum. Bilmediği, anlamadığı işlerde konuşmamasını kendisine öneriyorum. Eylemsiz doçent, yancılık yapmaya devam etsin bilmediği işlere karışmasın."