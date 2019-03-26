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Akşener, Yenimahalle’de

Yenimahalle’de, Büyük Yenimahalle Mitingi yapıldı.

26 Mart 2019 Salı 10:30
Akşener, Yenimahalle’de

Yenimahalle’de, Büyük Yenimahalle Mitingi yapıldı. İyi Parti tarafından düzenlenen mitinge Millet İttifakı Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Fethi Yaşar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı.


Mitingde konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bu mitingi bizzat Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’dan ben istedim. Ben buradan Fethi Yaşar’a kefil oluyorum. Fethi Yaşar vefalı bir insandır, halkın adamıdır, kimseyi ayırmadan herkese hizmet götüren bir gönül insanıdır. Fethi Başkan için sizden bizzat oy istiyorum” dedi.



Akşener: “Fethi Yaşar kötü gün dostudur”


Fethi Yaşar’ın kötü gün dostu olduğunu ifade eden Akşener, “Biliyorsunuz biz partimizi kurarken çok zor süreçler yaşadık. Bize salon vermediler, birçok çalışmamızı engellediler. Ben ne zaman Fethi Başkanı arasam yardımcı oldu. Demokrasinin ve bizlerin yanında oldu” diye konuştu. Akşener, “Fethi Yaşar’ın bugüne kadar yaptıkları ortada bundan sonrada yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır. Fethi Başkan kimseyi ayırt etmeden herkese eşit hizmet götürmeye devam edecektir” dedi.



Yaşar: "Biz ülkemizi seviyoruz"


Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise, “Bizim vatan sevgimizi kimse sorgulayamaz” diyerek, “31 Mart’ta bir seçime gideceğiz. Muhtarımızı, belediye başkanlarını, meclis üyelerini seçeceğiz. Ama televizyonlara bakınca sanki bir savaşa gidiyoruz. Biz bu ülkeyi seviyoruz, bu coğrafyayı seviyoruz. Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkıyoruz. Bizi bölmeye, birbirimize düşürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bir bütündür. Biz Kurtuluş Savaşı’nda nasıl tek vücut olduysak bu sıkıntıları da aynı şekilde aşabiliriz. Kimseyi bölmeden sen Kürtsün, sen Çerkez’sin, sen Alevi’sin, sen Türk’sün demeden birbirimize kenetlenirsek bu sıkıntıları aşabiliriz. Bizden bu ülkeye vatan haini çıkmaz. Benden de çıkmaz, Mansur Yavaş’tan da çıkmaz biz bu ülkeyi seviyoruz. Biz yola vatandaşımıza hizmet etmek için çıktık” dedi.



“Ben siyaset yapmak için bu yola çıkmadım”


Yenimahalle’yi çok sevdiğini ve vefa borcunu ödediğini aktaran Yaşar şunları söyledi: “10 yıldır size hizmet ediyorum. Ben siyaset yapmak için bu yola çıkmadım. Yenimahalle’de 56 yıldır sizlerle birlikteyim. Çocuklarım burada doğdu, şirketlerim burada doğdu. Ben Yenimahalle’yi çok seviyorum. Yenimahalle’ye hizmet etmek için, sizlere hizmetkar olmak için yola çıktım. Kimseyi ötekileştirmeden hizmet vermeye çalıştım. Kapıma gelen hiçbir vatandaşı bekletmedim, kanunlar çerçevesinde tüm yurttaşlarıma eşit hizmet götürdüm. İnşallah 1 Nisan sabahı hem Yenimahalle’yi hem de Ankara’yı Cumhuriyetçiler yönetecektir. Buna inancım tamdır.”

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:30
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