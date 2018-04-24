Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde neler konuşuldu?

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener’in görüşmesinde neler konuşulduğuna yönelik kulislere ilk bilgiler geldi. Görüşmede Karamollaoğlu’nun Abdullah Gül önerisine Akşener’in “İYİ Parti’nin adayı bellidir” diyerek cevap verdiği iddia edildi.

24 Nisan 2018 Salı 15:55
Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde neler konuşuldu?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temal Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelişinde alkışlarla karşılandı. Karamollaoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüşmesine ilişkin ilk perde arkası bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre Karamollaoğlu, “Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün etrafında birleşme imkanı bulunursa seçimi kazanma noktasına gelebiliriz” görüşünü savundu. Buna karşılık Akşener, adaylık yönündeki tavrını sürdürdü ve “İYİ Parti’nin adayı bellidir” diyerek kendi adaylığında ısrarlı olduğunu kaydetti.

Ancak Akşener, ittifak kapısını kapatmadı. Akşener, “Milletvekilliği seçiminde ittifaka sıcak baktıkları” mesajını verdi.

 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 15:55
  1. Meral Akşener
  2. Abdullah Gül
  3. Temal Karamollaoğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den sert açıklama: O parmağa sahip çıkın
    1. AK Parti'den sert açıklama: O parmağa..
    2. Suriyeliler için üniversite fırsatı!
    3. Katil Esed yine sivilleri hedef aldı
    4. FETÖ’cü eski polise 7 yıl hapis cezası..
    5. Bir garip olay: Cebinden para ödeyip..
    6. Zehir tacirlerine “drone” baskını
    7. Fenerbahçe'de "Aykut Kocaman" depremi
    8. Her seçim öncesi aynı terane
    9. Bu işi kim yaparsa dünyanın ilk..
    10. Lider Galatasaray'dan "UEFA" açıklaması
    11. Tercihler başladı! Site kilitlendi
    12. FETÖ'cü iş adamı 5 yıl hapse çarptırıldı
    13. Akşener ve Karamollaoğlu görüşmesinde..
    14. 'Erdoğan kırmızı çizgimizdir'
    15. AK Parti'den Mustafa Destici sürprizi
    16. Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluş..
    17. Şah Rıza'nın mumyası bulundu
    18. Aytun Çıray İYİ Parti'nin..
    19. İnsan olmadığı için para alamayacak
    20. Dedelerini yenmiştik... Torunları..
    CHP'nin İP'iyle kuyuya inen vekillere kötü haber!
    CHP'nin İP'iyle kuyuya inen vekillere kötü haber!
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Abdullah Gül'ün adaylık kararı belli oldu
    Abdullah Gül'ün adaylık kararı belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü