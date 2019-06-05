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Akşener, partililerle bayramlaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:- "Her ilçeye seçim günü 4 milletvekili düşecek. Her sandığın başında bir avukat arkadaşımız görevli olacak"- "Sayın İmamoğlu sadece Millet İttifakı'nın adayı iken şu anda 16 milyon İstanbullunun adayı olmuştur. Her şey iyi olacak, her şey iyi ve güzel olacak"

05 Haziran 2019 Çarşamba 14:59
Akşener, partililerle bayramlaştı

ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Her ilçeye seçim günü 4 milletvekili düşecek. Her sandığın başında bir avukat arkadaşımız görevli olacak." dedi.

Akşener, Ramazan Bayramı dolayısıyla partisinin genel merkezinde partililerle bayramlaştı.

Bayramlaşma programında gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, Ramazan Bayramı'nın Türk milletine bereket, hayır, barış, birlik ve beraberlik getirmesini diledi.

Akşener, 23 Haziran'da İstanbul'da seçimlerin tekrarlanacağını anımsatarak, "İstanbul'da yaptığımız çalışmalarda Sayın İmamoğlu, bu seçimi kazanacak gibi görünüyor. Dolayısıyla bir kafa karışıklığı yayılmaya çalışılıyor. Ona kimsenin itibar etmemesi lazım, sandıklara sahip çıkıldığı takdirde ki çıkacağız. Her ilçeye seçim günü 4 milletvekili düşecek. Her sandığın başında bir avukat arkadaşımız görevli olacak. Dolayısıyla milletimizin bu milli irade gaspına, milli irade hırsızlığına bir cevap vereceğini biliyoruz. Sayın İmamoğlu sadece Millet İttifakı'nın adayı iken şu anda 16 milyon İstanbullunun adayı olmuştur. Her şey iyi olacak, her şey iyi ve güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulunun, ilçe seçim kurulu başkanlarının göreve devam etmesi yönündeki kararına ilişkin soru üzerine Akşener, şöyle konuştu:

"Biz YSK'nin önce gerekçesinde gerekçe bulamadık. Daha sonra iptal gerekçesi diye iddia edilen konunun aynen tekrar edildiğini gördük. İstanbul İl Başkanımız ve il teşkilatımız bazı ilçelerde memur olmayan başkanların atandığını, listelendiğini fark edip ilçe seçim kurullarına yönelik müracaatta bulundular. Bazı ilçeler kabul etti, bazı ilçeler reddetti. Onlarla ilgili de il seçim kuruluna müracaat ettiler. Yani korkunun ecele faydası yoktur. Bir kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılıyor. Esas olan seçmenin ondan uzak durmasıdır. Seçmenin kafasının karıştırılmasına yönelik davranış biçimlerini biz siyasilerin engellemesi gerekiyor. Seçmen görevini yapacak, yaptığı takdirde göreceksiniz Sayın İmamoğlu, 23 Haziran'da da bu seçimi kazanacak ve çok merak ediyorum, bu defa Sayın Erdoğan bu karara amenna diyecek mi?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hakimlerin yer değişikliğiyle ilgili konularda YSK'nin değil HSK'nin yetkili olduğuna dair değerlendirmesi sorulan Akşener, Erdoğan'ın son dönemdeki hiçbir sözünü anlamadığını belirtti.

"Anladığım tek bir şey var, 'İstanbul'u her şartta, ne pahasına olursa olsun istiyorum' tavrını anlıyorum bir tek." diyen Meral Akşener, Erdoğan'ın sokaktan uzaklaştığını öne sürdü.

Şube müdürü konumundakilerin AK Parti genel başkan yardımcılarını azarladığı yeni bir dönemde olunduğunu savunan Akşener, "AK Parti'nin kurumsal yapısının, onu yöneten insanların sarayda bürokrasi görevini yürütenler karşısında kıymetiharbiyesinin kalmadığı bir dönemden geçiyoruz. Saraylar yeni bir kültür, yeni değerler silsilesi oluşturur ve vatandaştan kopulmasını sağlarlar. Sayın Erdoğan bu pozisyonda, şu anda onun için ne söylediğini ne kendi anlıyor ne biz anlıyoruz." dedi.

Partililerle bayramlaşan Akşener, çocuklarla fotoğraf çektirdi. Bazı partililer Akşener'e atkı ve çiçek hediye etti.

Öte yandan, siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında Saadet Partisi, Demokrat Parti, AK Parti, CHP, Vatan Partisi, BBP ve DSP heyetleri İYİ Parti'yi ziyaret etti.

İYİ Parti'de heyetleri Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Genel İdare Kurulu üyeleri Uğur Poyraz ve Hüseyin Özlük karşıladı.





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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 14:59
  1. bayramlaşma
  2. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener
  3. Ramazan Bayramı

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