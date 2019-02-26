Akşener, Nevşin Mengü'yü böyle çileden çıkardı: Takip edemiyor musun?
Evrakı İl Seçim Kurulu’na geç verildiği için İYİ Parti’den aday olamayan Burhanettin Kocamaz ile ilgili değerlendirmede bulunan Nevşin Mengü, Meral Akşener'e adeta ateş püskürdü. Mengü "Kaç ilde mücadele veriyorsun ki. Bunu tek tek takip edemiyor musun?" diye sordu.26 Şubat 2019 Salı 12:06
Halk TV’de yayınlanan programa katılan gazeteci Nevşin Mengü, İYİ Parti’nin Mersin adayı Burhanettin Kocamaz'ın geç başvuru nedeniyle aday olamamasını değerlendirdi.
"Takip edemiyor musun?"
Mengü, "Başvuruyu bir gün önceden yap. Kaç ilde mücadele veriyorsun ki 5 mi 6 mı ne. Bunu tek tek takip edemiyor musun? Diyesi geliyor insanın kusura bakmayın da şirket olsa bu böyle bir hataya CEO'su gider" dedi.
YORUM YAZ