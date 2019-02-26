Akşener, Nevşin Mengü'yü böyle çileden çıkardı: Takip edemiyor musun?

Halk TV’de yayınlanan programa katılan gazeteci Nevşin Mengü, İYİ Parti’nin Mersin adayı Burhanettin Kocamaz'ın geç başvuru nedeniyle aday olamamasını değerlendirdi.

"Takip edemiyor musun?"

Mengü, "Başvuruyu bir gün önceden yap. Kaç ilde mücadele veriyorsun ki 5 mi 6 mı ne. Bunu tek tek takip edemiyor musun? Diyesi geliyor insanın kusura bakmayın da şirket olsa bu böyle bir hataya CEO'su gider" dedi.