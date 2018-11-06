İYİ Parti Lideri Akşener: Milletimizin avukatlığını yapıyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Haftasonu oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olay hepimizi derinden sarstı. 20 yaşındaki gencecik evladımız Koray Şener'e önce ailesine sonra spor camiasına başsağlığı diliyorum.

İktidar ekranlarda, manşetlerde gürültü çıkarırken mazlumlar ve kimsesizler kulaktan kulağa hakikati fısıldıyor. İYİ Parti'de milletin getirdiklerini haykırıyor. Milletimizin avukatlığını yapıyoruz. Bizim gizli kapaklı işimiz yoktur. Milletten başka kimseye verilecek hesabımız da yoktur. Biz milletin partisi, milletin kendisiyiz.

Krizin çok daha ağırlaşacağı döneme yaklaşıyoruz. Bütün veriler gösteriyor ki cep delik cepken delik. Kriz gittikçe derinleşiyor. Cumhurbaşkanının ekonomi ile ilgili konulara hiç girmemesi bunu gösteriyor. Önce dış güleri ve papazı bahane etti. Papazı verdikten sonra ekonomi ile ilgili bir şey söylemiyor. Damat ne zaman konuşsa dolar fırlıyor. Bütün veriler gösteriyor ki 2019 yılında ekonomimizin büyüme ihtimali yok. Yıllardır üretmeden dışarıdan borç aldılar.

Kirayı kim ödeyecek?

Kredi faizleri, kurdaki artışlar ve firmaların nakit sıkıntısı nedeniyle üretim durma noktasına geldi. Enflasyon canavarı yüzde 25.2 ile son 15 yılın zirvesini gördü. Çarşıda pazarda fiyatlar 4 ay öncesine göre daha mı ucuz? Benzin, mazot, doğalgaz daha mı ucuz? Servis ücretleri, defter, kalem, silgi daha mı ucuz? Bunların hiç birine 'evet' diyemiyorsanız geldikleri günden daha kötü bir Türkiye var artık. kendi keyifleri yerinde olduğu için sizin çektiklerinizi bilgisayar oyunu sanıyorlar. Beş kişilik aile günde 3 öğün bir simit yese yuvarlak hesap 800 lira, insaflı bir yere denk gelirseniz çay parası 900 lira yapar. Günde üç öğün çay ve simit parası 1700 lira yapıyor. Asgari ücret 1600 lira. Kirayı kim ödeyecek?

Ya bir yol bulun ya da bu yoldan çekilin

Suriyeli göçmenlere 35 milyar harcadığınız iddia eden bir iktidar, emekliye zam vermeye gelince o kadar parayı nereden bulacağız deme hakkına sahip değildir. 16 yılda elinize 2 trilyon para geçti. Yapılan 25 milyar dolarlık duble yol. Gerisinin nereye gittiğiniz söyleyen yok. Deprem paralarına el koydunuz. Şimdi de işsizlik parasından yiyorsunuz. Bir çağrı yapıyorum, asgari ücretten vergi almayı bırakın. Lüks tüketim hariç KDV'yi yüzde 18'den yüzde 10'a indirin. Enflasyonun düşmesine katkı sağlar ve milletimize nefes aldırır. Bu enflasyon oranlarıyla yatırım olmaz. Ya bir yol bulun ya da bu yoldan çekilin.