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Akşener'e Allah söyletti: "Milletimiz şaşmaz ferasetiyle AK Parti'yi kurdu"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında 'İYİ Parti' yerine 'AK Parti' dedi. "Milletimiz, şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu" diyen Akşener, sözlerini hemen "İYİ Parti'yi kurdu" diye düzeltti.

27 Kasım 2018 Salı 12:01
Akşener'e Allah söyletti: "Milletimiz şaşmaz ferasetiyle AK Parti'yi kurdu"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu. Akşener, konuşmasının son bölümünde, partisinden bahsederken, 'İYİ Parti' yerine 'AK Parti' dedi.

Akşener: Milletimiz, şaşmaz ferasetiyle AK Parti'yi kurdu

"'Kul daralmayınca hızır yetişmez' demiş ecdadımız. Milletimiz, şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu" diye konuşan Akşener, yanlışını hemen fark etti. İYİ Parti lideri Akşener, sözlerini "İYİ Parti'yi kurdu, yerine geliyoruz. İYİ Parti göreve hazır. İYİ Parti belediyeleri devralmaya hazır" diyerek düzeltti.

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 12:01
  1. AK PARTİ
  2. akşener
  3. iyi parti
  4. Meral Akşener

YORUM YAZ

  • NİHALNİHAL15 dk önce
    Kemalistlerin doğru sözlü olanlarını seviyorum galiba
  • alpagualpagu17 dk önce
    :) dervişin fikri neyse zikride odur.....
  • ali uysalali uysal40 dk önce
    kırk yılın başı bir doğru söylemiş.
  • mert memetmert memet1 sa önce
    SÖYLEYENE DEĞİL SÖYLETENE BAK DEMİŞLER BU KEMAL İN DİŞİ VERSİYONU ONUN GİBİ BAŞLADI İÇİNDEKİLERİ SÖYLEMEYE :))
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