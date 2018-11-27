Akşener'e Allah söyletti: "Milletimiz şaşmaz ferasetiyle AK Parti'yi kurdu"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında 'İYİ Parti' yerine 'AK Parti' dedi. "Milletimiz, şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu" diyen Akşener, sözlerini hemen "İYİ Parti'yi kurdu" diye düzeltti.27 Kasım 2018 Salı 12:01
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu. Akşener, konuşmasının son bölümünde, partisinden bahsederken, 'İYİ Parti' yerine 'AK Parti' dedi.
Akşener: Milletimiz, şaşmaz ferasetiyle AK Parti'yi kurdu
"'Kul daralmayınca hızır yetişmez' demiş ecdadımız. Milletimiz, şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu" diye konuşan Akşener, yanlışını hemen fark etti. İYİ Parti lideri Akşener, sözlerini "İYİ Parti'yi kurdu, yerine geliyoruz. İYİ Parti göreve hazır. İYİ Parti belediyeleri devralmaya hazır" diyerek düzeltti.
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