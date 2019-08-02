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Akşener kurultay öncesi il başkanlarını topladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il başkanlarıyla GİK listesinin hangi yöntemle belirleneceği ve teşkilatın GİK'te yer almasını istedikleri kişilere ilişkin görüş alış verişinde bulundu- Yarın yapılacak kurultayda, daha önce sayısı 80 olan ancak 50'ye düşürülen GİK üyeleri ile MDK üyeleri belirlenecek

02 Ağustos 2019 Cuma 17:16
Akşener kurultay öncesi il başkanlarını topladı

ANKARA (AA) - ESİN IŞIK - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 4. Olağanüstü Kurultay öncesi il başkanlarını topladı.

Edinilen bilgiye göre, Akşener, mayıs ayında yapılan tüzük kurultayında alınan bazı kararların uygulanması için yarın gerçekleştirilecek kurultay öncesi il başkanlarıyla bir araya geldi.

Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin seçileceği kurultaya çarşaf listeyle gidilmesine karar verildi. Ancak blok liste önerisinin dillendirilmesi üzerine Akşener, il başkanlarını toplayarak görüş alışverişinde bulundu.

Akşener, toplantıda il başkanlarıyla GİK listesinin hangi yöntemle belirleneceği ve teşkilatın, GİK'te yer almasını istediklerine ilişkin görüş de aldı.

- 50 GİK üyesi seçilecek

Bin 60 delegenin oy kullanacağı kurultayda yapılacak seçimle daha önce sayısı 80 olan ancak mayıs ayındaki tüzük kurultayında 50'ye düşürülmesi kararlaştırılan GİK üyeleri belirlenecek.

Bu arada partinin son yapılan GİK toplantısında kurultayda oylanacak listenin ne şekilde oluşacağı konusu ele alınmış, toplantıdaki blok liste tavsiye kararına rağmen Genel Başkan Akşener, çarşaf listeden yana tavır almıştı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:16
  1. il başkanları
  2. İyi Parti
  3. KURULTAY
  4. toplantı

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