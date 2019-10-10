Meral Akşener'den ittifak açıklaması

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifak tartışmalarına dair son noktayı koyduğunu iddia etti.

Muharrem Sarıkaya, bugünkü "Kılıçdaroğlu ve Akşener “İttifak tazelemesi” yaptı" başlıklı yazısında, "Her iki taraftan da aktarıldığına göre Akşener, Millet İttifakı’nın devamı konusundaki kararlılıklarını dile getirmiş, bunun zarar görmemesi için her iki tarafın da temkinli olması gerektiğini belirtmiş." kulisini paylaştı.

Sarıkaya, Akşener'in İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na dahil olacağı konusundaki haberlerle ilgili “Benim ne AK Parti’nin bir yetkilisi veya görevlendirilmiş kişisi ne de Cumhurbaşkanı ile görüşmem oldu” dediğini aktardı.

Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Bu aşamada milletvekillerinden Aytun Çıray’ın, “Ağıralioğlu’nun sözleri…” diye devreye girme çabasını da Akşener, “Bitti, bitti, o konu kapandı. Bir daha olmayacak” diye kesmiş.

Milletvekillerine de bu konu üzerinde daha fazla tartışma yaratmamaları ve daha temkinli cümleler kurmaları konusunda uyarmış.

Toplantı sonrasında da özel sohbetlerinde “Ağıralioğlu parti sözcümüz olarak bundan böyle AK Parti’ye yönelik eleştirilerini de açık dille söyleyecek” demiş. Cumhur İttifakı’na dahil olmalarının mümkün olmadığının da altını çizerek, “Tabanımız buna müsaade etmez” tespitinde bulunmuş.