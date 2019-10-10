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Meral Akşener'den ittifak açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin Cumhur İttifakı'na destek vermeyeceğini söylediği belirtildi.

10 Ekim 2019 Perşembe 10:46
Meral Akşener'den ittifak açıklaması

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifak tartışmalarına dair son noktayı koyduğunu iddia etti. 

Muharrem Sarıkaya, bugünkü "Kılıçdaroğlu ve Akşener “İttifak tazelemesi” yaptı" başlıklı yazısında, "Her iki taraftan da aktarıldığına göre Akşener, Millet İttifakı’nın devamı konusundaki kararlılıklarını dile getirmiş, bunun zarar görmemesi için her iki tarafın da temkinli olması gerektiğini belirtmiş." kulisini paylaştı.

Sarıkaya, Akşener'in İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na dahil olacağı konusundaki haberlerle ilgili “Benim ne AK Parti’nin bir yetkilisi veya görevlendirilmiş kişisi ne de Cumhurbaşkanı ile görüşmem oldu” dediğini aktardı.

Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Bu aşamada milletvekillerinden Aytun Çıray’ın, “Ağıralioğlu’nun sözleri…” diye devreye girme çabasını da Akşener, “Bitti, bitti, o konu kapandı. Bir daha olmayacak” diye kesmiş.

Milletvekillerine de bu konu üzerinde daha fazla tartışma yaratmamaları ve daha temkinli cümleler kurmaları konusunda uyarmış.

Toplantı sonrasında da özel sohbetlerinde “Ağıralioğlu parti sözcümüz olarak bundan böyle AK Parti’ye yönelik eleştirilerini de açık dille söyleyecek” demiş. Cumhur İttifakı’na dahil olmalarının mümkün olmadığının da altını çizerek, “Tabanımız buna müsaade etmez” tespitinde bulunmuş.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 10:46
  1. Akşener ittifak
  2. millet ittifakı
  3. cumhur ittifakı

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  • Mehmet Mehmet 13 dk önce
    Meral hanım babacanın alacağı oyu bildiği için akp ye kuyruk sallıyor.Oy yok artik

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