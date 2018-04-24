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Meral Akşener ile Temel Karamollaoğlu görüşmesi başladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

24 Nisan 2018 Salı 11:16

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmek üzere İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi. Görüme saat 10.30 sularında başladı. 

Akşener ile Karamollaoğlu arasındaki görüşmede ittifak ve cumhurbaşkanı adayları değerlendirilecek.

Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapılması bekleniyor.

Karamollaoğlu ve heyeti İYİ Parti Genel Merkezi'nde alkışlarla karşılandı. Heyetlerin görüşmesinin ardından ikilinin başbaşa da görüşmesi bekleniyor. 

Karamollaoğlu, yarın Abdullah Gül'ü ziyaret edecek.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 11:16
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