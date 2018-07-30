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Akşener ikna edildi! Saat 15.00'te Başkanlık Divanı'nı toplayacak

İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı bırakmaya hazırlanan Meral Akşener'in ısrarlar üzerine bundan vazgeçtiği iddia edildi. Akşener'in kararında "Torununuza 'Bırakıp kaçtı' derler" sözünün etkili olduğunu ileri sürdü.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:14
Akşener ikna edildi! Saat 15.00'te Başkanlık Divanı'nı toplayacak

Afyonkarahisar'da düzenlenen İYİ Parti çalıştayında, ‘yeterli oyu alamadıkları ve aday listelerinin hazırlanmasında gerekli özenin gösterilmediği' eleştirileri üzerine İYİ Parti Genel Başkanlığını bırakacağını açıklayan Meral Akşener önceki gün ikna edildi. Akşener'in ayrılma kararının ardından, Başkanlık Divanı, milletvekilleri ve vatandaşlar İstanbul'daki evinin önünde kamp kurdu. Cumartesi günü Akşener ile görüşmek üzere 5 kişilik bir heyet belirlendi. Genel başkan yardımcıları Koray Aydın, Lütfi Türkkan, Grup Başkanı Ahad Andican, milletvekilleri Aylin Cesur ve Şenol Bal'dan oluşan heyet, Akşener'i evinde ziyaret etti.

"TARİHE BÖYLE GEÇMEYİN"

Sözcü'nün haberine göre, heyette bulunanlar ayrı ayrı söz aldı ve görüşlerini dile getirdi. Gelenleri dinleyen Akşener'e, kadın milletvekilleri Aylin Cesur ve Şenol Bal, "Eğer dönmezseniz, Türkiye'de siyasette bir şey yapmaya çalışan kadınların da cesaretini kırmış olursunuz. Sizin buna hakkınız yok" dediler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanı Ahad Adican, Akşener'e siyasette niçin bulunduklarını ayrıntılı olarak anlattı ve şunları söyledi:

"Ülkemizde çocuklarımızın, torunlarımızın geleceklerini karartacak adımlar atıldığı bir dönemde sizin genel başkanlıktan vazgeçmeniz halinde ileride bunu anlatmakta zorluk çekeriz. Bu ülkenin çocuklarına ileride ne söyleyeceksiniz? Torununuza, gençlerimize ne diyeceksiniz? Torununuz Pars'a ‘Bırakıp kaçtı' derler. Onlara karşı hepimizin sorumlulukları var. İlk girilen seçimde 10 puan almak da başarıdır. Ufak tefek pürüzler bizi yıldırmamalıdır. Bu ülke çocuklarının istikbali için mücadele vermeliyiz."

AKŞENER "TAMAM, TAMAM…" DEMİŞ

Bunun üzerine Meral Akşener, "Ben bu ülkenin çocuklarına kıyamam. Tamam, tamam… Pazartesi günü saat 15.00'te Başkanlık Divanı'nı toplayalım" dedi ve yarın genel merkeze gidip kurultay hazırlıklarına başlayacağını belirtti.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:14
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Afyon
  4. meral akşener
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