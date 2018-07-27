0553 313 94 23

Akşener, Halaçoğlu'na saydırmış: Yazıklar olsun sana!

Meral Akşener'in listelere konulmadığı için tepkili olan Kayseri eski Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun kürsüden kendisine, "Sayın genel başkan" demesine, "Genel başkan mı oldum şimdi? Yazıklar olsun. Herkesten beklerdim, ama senden beklemezdim" dediği öğrenildi

27 Temmuz 2018 Cuma 10:28
Akşener, Halaçoğlu'na saydırmış: Yazıklar olsun sana!

24 Haziran seçimlerinde ağır bir hezimete uğrayan İP Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar kampında partililerle ipleri koparıp kongre kararı aldığını duyurduktan sonra kayıplara karıştı. Konutunun önünde partililerin beklediği Akşener’in, evinde olmadığı ve partililer dağılıncaya kadar da evine gelmeyeceğini söylediği belirtildi. Önceki gün attığı tweet ile kongrede genel başkanlığa aday olmayacağını kesin bir dille ortaya koyan Akşener’in gidişine kesin gözüyle bakılırken, genel başkan adaylığıyla ilgili tartışmaların da kongreye kadar olan süreçte daha da büyümesi bekleniyor.

İPLERİ KOPARMAYA GELDİ 

Akşener’in genel başkanlıktan istifa ettiğini açıkladığı sürecin fitili, Afyon’da partisinin düzenlediği çalıştayda ateşlenmişti. Çalıştayın detaylarında, Akşener’in, partiyle ipleri koparmak üzere hazırlıklı geldiği dile getiriliyor. Akşener’in, ikinci gününde toplantıya gelişinde kimseyle selamlaşmadan doğrudan odasına çıkıp, bir süre kaldıktan sonra salona gelmesinin “Zaten partiyle ipleri kopardığı”nın işareti olarak algılandı. Akşener’in ayrıca, toplantı öncesi Ümit Özdağ’ın dağıttığı bir kitap nedeniyle de yakınındakilere kızdığı belirtildi.

‘YAZIKLAR OLSUN’

İstifasına gerekçe olarak sunduğu “Madam” ifadesi ile ilgili tepkisini kürsüden, “Hiçbiriniz çıkıp beni savunmadınız” sözleriyle ortaya koyan Akşener’in, en yakınındaki isim olan Müsavat Dervişoğlu’na, “Sen de beni savunmadın” diyerek suçladığı kaydedildi. Akşener’in, listelere konulmadığı için tepkili olan eski Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun da kürsüden kendisine, “Sayın genel başkan” demesine, “Genel başkan mı oldum şimdi? Yazıklar olsun. Herkesten beklerdim, ama senden beklemezdim” dediği öğrenildi. Akşener’in yakınındaki isimlere, “Ne istediyseniz yaptım. Listeleri siz yaptınız. Her birinizin ayrı bir şey istiyorsunuz. İsteklerinizi karşılayamıyorum. Artık yeter. Kim istiyorsa yönetsin” diyerek istifa restini çekip kürsüden indiği belirtildi.   

EVİN ÖNÜNDE BEKLİYORLAR

Tüm ikna çabalarına olumsuz yanıt veren Akşener’in, önceki gün attığı bir tweet ile genel başkanlığa adaylığı kesinlikle düşünmediğini söylemesi de bundan sonraki sürece ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Partililerin, İstanbul’daki evinin önünde nöbet tuttuğu Akşener’in, evinde olmadığı, başka bir yerde olduğu dile getirildi. Kocasının da nerede olduğunu bilmediği, ancak telefon aracılığıyla korumaları üzerinden iletişim kurduğu bildirildi. Akşener’in eşine, ‘Çıkıp bir açıklama yaparak dağılmalarını söylemesini, kalabalık dağılana kadar gelmeyeceğini” söylediği öğrenildi.

(Star)

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 10:28
  1. İstanbul
  2. Kayseri
  3. Afyon
  4. Meral Akşener
  5. Yusuf Halaçoğlu

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus168 dk önce
    BU KADINA YENİ TALİMAT GELDİ?? BÜYÜK İHTİMAL İSTANBUL YA DA ANKARA BELEDİYE BAŞKANLIKLARI OLABİLİR. MUHALİF İTTİFAKIN BUNDAN SONRAKİ HEDEFİ GÜÇLÜ BİR İSİM İLE İSTANBUL ANKARA BAŞKANLIKLARI???
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Çocuk kaçırmaya çalışan sapığın cezasını halk kesti
  1. Çocuk kaçırmaya çalışan sapığın..
  2. YPG ve katil Esed rejimi masaya oturdu!
  3. Alerji riski hangi bebeklerde daha..
  4. Meral Akşener'in istifasının arkasında..
  5. ÖSYM'den sınav memnuniyeti anketi
  6. Borsa, güne yüzde 0,09 yükselişle..
  7. Mersin'de uyuşturucuyu keçeye..
  8. Merkez Bankasının rezervlerinde düşüş
  9. Çocuklarda gece terlemesi neden olur?
  10. Gazete ve dergi satışları geçen yıl..
  11. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yeni..
  12. Vatandaşların ceset merakı! Film gibi..
  13. Hangi tür besinler çocukları nasıl..
  14. Köprü ve otoyollar 883 milyon kazandı
  15. Altın fiyatları piyasaya düşüşle başladı
  16. TÜRKPATENT’E 60 bin başvuru
  17. Reuters açıkladı! YPG ile Esed masaya..
  18. Krizlerden çok fazla yorulan..
  19. Evde yapılan konserveler zararlı mıdır?
  20. İşte bu haftaki Cuma hutbesi:..
Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak
İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak