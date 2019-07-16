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Meral Akşener FETÖ soruştumasıyla ilgili ifadesinin alınması için başvuruda bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2016'da hakkında açılan "FETÖ soruşturması" için konulan gizlilik kararının kaldırılması ve acil bir şekilde ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğu bildirildi.

16 Temmuz 2019 Salı 12:19
Meral Akşener FETÖ soruştumasıyla ilgili ifadesinin alınması için başvuruda bulundu

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Meral Akşener'in başvuru dilekçesi avukatları tarafından Başsavcılığa iletildi.

Dilekçesinde, milletvekili olmadığı için dokunulmazlığının bulunmadığını belirten Akşener, 2015'te MHP'de olağanüstü kurultay talebi ile hukuki mücadele yürüttüklerini, aleyhte kararlar üzerine İYİ Partiyi kurduklarını hatırlattı.

"Gizlilik kararı"

Bu süreçte, hakkında FETÖ soruşturması başlatılmasına dikkati çeken Akşener, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sürecinde ise dosyaya "gizlilik kararı" konulduğunu anımsattı.

Akşener dilekçesinde, TBMM'de grubu bulunan İYİ Partinin Genel Başkanı olarak "FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması" için verdikleri önergenin iktidar partisi ve ortağı tarafından reddedildiğini kaydederek, 2016-2019 yılları arasında ilgili soruşturmanın neden ilerleme kaydetmediği hususunun açıklığa kavuşturulması, FETÖ/PDY mücadelesinin siyasi ayağının beyanları doğrultusunda çok daha hızlı ve etkili tespiti için hakkında yapılan soruşturmanın dosyası üzerindeki "gizlilik kararının" ivedi olarak kaldırılmasını ve ivedi olarak ifadesine başvurulmasını talep etti.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:19
  1. İstanbul
  2. Meral Akşener
  3. İYİ Parti
  4. FETÖ

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