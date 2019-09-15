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Akşener'in büyük endişesi! İYİ Parti erimeyi durduramıyor

CHP ile ittifak yapan İYİ Parti’de erime devam ediyor. HDP ile dolaylı işbirliğinin ayyuka çıkması, CHP ve MHP’ye dönüşün artması parti yönetiminin paniğe kaptırdı. Akşener ve ekibi tabandaki erimeyi durdurmak için çareler aramaya başladı .

15 Eylül 2019 Pazar 07:02
Akşener'in büyük endişesi! İYİ Parti erimeyi durduramıyor

24 Haziran genel seçimlerinde yüzde 9 oy alan İYİ Parti, CHP ile yaptığı ittifak sayesinde TBMM'ye girebildi. 31 Mart seçimlerinde de İYİ Parti ve CHP ittifakı devam etti. Ancak, PKK terör örgütünün siyasi temsilcisi HDP de dolaylı olarak bu ittifaka dahil oldu. İYİ Parti son dönemlerde endişeye kapıldı. 31 Mart seçimlerinin ardından CHP-HDP ittifakı iyice ayyuka çıktı. İYİ Parti'nin tabanı bu birliktelikten rahatsız oldu ve tabandan kaymalar oldu. 31 Mart öncesinde CHP'de yaşanan iç hesaplaşma nedeniyle İYİ Parti'ye kaymalar olmuştu. CHP, 31 Mart seçimlerinden güçlenerek çıkınca CHP'den İYİ Parti'ye giden oylar geri döndü.

MHP'ye dönüşler arttı

MHP lideri Devlet Bahçeli İYİ Partililere 'yuvaya dönün' çağrısı yapmıştı. Bahçeli'nin çağrısının ardından teşkilat bazında MHP'ye geri dönüşler başladı. Son dönemlerde İYİ Parti'nin izlediği politika nedeniyle de MHP'ye dönüşler arttı. İYİ Parti'nin endişeli olmasındaki son etken de AK Parti'nin küskünlerinin kuracağı yeni parti. AK Parti'nin küskünlerinin kurma planları yaptığı yeni partiye İYİ Parti tabanından kaymalar olacak. Tüm bu gelişmeler parti yönetiminde büyük bir endişeye neden oldu. Parti tabanında yaşanan erimeyi engelemeye çalışan yönetim çare aramaya başladı.

İstanbul'da istifa

Öte yandan, İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Avukat Osman Erusta, sosyal medya hesabı Twitter’dan 9 aydır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 06:58
  1. İstanbul
  2. iyi parti il başkanları
  3. iyi parti istifa
  4. Meral Akşener

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