Akşener adaylığını açıkladı ama durum net değil

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 19 Ocak 2018 tarihli kararı ile bu kriterler ışığında seçime katılma yeterliliğine sahip 9 parti bulunduğunu ilan etti. Bu partilerin içerisinde ise 2017 Aralık'ta ilk olağan kongresini yapan İYİ Parti bulunmuyor. İYİ Parti 1 Nisan'da seçilmiş delegelerle olağanüstü kongre yaptı. YSK eğer, seçime katılma yeterliliği için 1 Nisan kongresini dikkate alırsa, İYİ Parti 1 Eylül'den önce seçime giremeyecek. Seçime katılacak partileri yapacağı incelemenin ardından açıklayacak olan YSK, İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına dair düğümü çözecek.

Meral Akşener'in, partisinin seçime katılıp katılmayacağı belirsizliğini korurken, erken seçim kararının ardından Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması dikkati çekti. Akşener, "Cumhurbaşkanı adayıyım. 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olacağım" ifadelerini kullandı. YSK'dan İYİ Parti'nin seçime katılamaması yönünde bir karar çıkması durumunda, Akşener, en az 20 milletvekilinin teklifi ya da 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanlığı adayı olabilecek.