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Akşener adaylığını açıkladı ama durum net değil

Erken seçim kararıyla birlikte siyasi kulislerde en fazla tartışılan konu İYİ Parti'nin durumu oldu.Siyasi Partiler Yasası'na göre bir partinin genel seçimlere katılabilmesi için seçimden 6 ay önce en az illerin yarısında örgütlenmesi, olağan kongresini yapması veya Meclis'te grubu olması koşulu bulunuyor.

19 Nisan 2018 Perşembe 08:30
Akşener adaylığını açıkladı ama durum net değil

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 19 Ocak 2018 tarihli kararı ile bu kriterler ışığında seçime katılma yeterliliğine sahip 9 parti bulunduğunu ilan etti. Bu partilerin içerisinde ise 2017 Aralık'ta ilk olağan kongresini yapan İYİ Parti bulunmuyor. İYİ Parti 1 Nisan'da seçilmiş delegelerle olağanüstü kongre yaptı. YSK eğer, seçime katılma yeterliliği için 1 Nisan kongresini dikkate alırsa, İYİ Parti 1 Eylül'den önce seçime giremeyecek. Seçime katılacak partileri yapacağı incelemenin ardından açıklayacak olan YSK, İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına dair düğümü çözecek.

Meral Akşener'in, partisinin seçime katılıp katılmayacağı belirsizliğini korurken, erken seçim kararının ardından Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması dikkati çekti. Akşener, "Cumhurbaşkanı adayıyım. 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olacağım" ifadelerini kullandı. YSK'dan İYİ Parti'nin seçime katılamaması yönünde bir karar çıkması durumunda, Akşener, en az 20 milletvekilinin teklifi ya da 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanlığı adayı olabilecek.

 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 08:30
  1. Meral Akşener
  2. İYİ Parti
  3. erken seçim

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  • KuslumKuslum7 sa önce
    Girse kazanır girmezse ülke batar
  • cengiz yıldırımcengiz yıldırım8 sa önce
    imanınımı tazeliyon meral abla....
  • alperenalperen8 sa önce
    Korkma ve heyecan yapma canım benım. Sahibin pensilvanya şeytanı senin için bir çare bulur. Çeker tasmanı alır seni yukarı.
  • Uğur Uğur 9 sa önce
    100 bin değil 1 milyon imza toplanacak ve Türkiye iyi olacak Allah ın izniyle
  • ahmetahmet10 sa önce
    iyot gibi açıkta kaldı meralin ve patronu fetö nün planları bozuldu
  • antianti10 sa önce
    girse ne olur seçime girmese ne olur :))
  • MehmetMehmet10 sa önce
    Keşke almasalar seçime tepki oylarıyla tavan yapar akşener ne olur saadetle birleşir demokrat partiyle birleşir chp nin desteğiyle grup kurar yine girer seçime ama zararlı çıkan sizler olursinuz
  • MehmetMehmet10 sa önce
    Keşke almasalar seçime tepki oylarıyla tavan yapar akşener ne olur saadetle birleşir demokrat partiyle birleşir chp nin desteğiyle grup kurar yine girer seçime ama zararlı çıkan sizler olursinuz
  • zülfikar Hayberzülfikar Hayber10 sa önce
    100 bin imza ile gireceğim dedi ilk açıklamasında
  • kemalkemal10 sa önce
    Bu karıya oy vernin aklından zoru vardır. Geçmişe bakın hep bulunduğu partilere ihanet etmiştir. 15 temmuzun tarihinide imalı bir şekilde vermişti. Yavaş devlet bunuda seloşa komşu eder.
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