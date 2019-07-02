0553 313 94 23

Akşemsettin Mahallesi’nde fiziki tarama çalışmaları yapıldı

Eyüpsultan ilçesinin 29 mahallesinde fiziki tarama çalışmaları devam ediyor.

02 Temmuz 2019 Salı 14:48
Akşemsettin Mahallesi’nde fiziki tarama çalışmaları yapıldı

Eyüpsultan ilçesinin 29 mahallesinde fiziki tarama çalışmaları devam ediyor. Yenilenmesi gereken yerler tespit edildi ve 80 kişilik bir ekiple anında müdahale yapıldı.


Yeşilpınar ve Karadolap Mahallelerinin ardından 2 Temmuz Salı günü de Akşemsettin Mahallesi’nde fiziki tarama çalışmaları gerçekleştirildi. Akşemsettin Mahallesi muhtarlık binası önünden başlayan çalışmalarla mahallenin röntgeni çıkartıldı, yenilenmesi gereken yerler tespit edildi ve 80 kişilik bir ekiple anında müdahale yapıldı.Mahalledeki eksiklikleri yerinde gören saha ekipleri, incelemelerde bulunup anlık çalışmalar gerçekleştirirken, mahalle sakinlerinin sorunları da birebir dinlendi ve notlar alındı.



Yeşilpınar’dan başlamıştı, tüm mahallelerde olacak


Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, mahallelerde fiziki tarama çalışmalarını Yeşilpınar’dan başlatmıştı. Fiziki tarama çalışmaları, ilçedeki tüm mahallelerde devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katil İsrail 294 defa ezanı yasakladı!
    1. Katil İsrail 294 defa ezanı yasakladı!
    2. Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı..
    3. Kışın ders çalışıp, yazın koyun..
    4. Kumluca’da öğrencilere tercih..
    5. Avustralya’da bombalı saldırı önlendi
    6. Beşiktaş’ta Caner Erkin ve teknik ekip..
    7. Manisa’da 14 bin 780 öğrenci yetenek..
    8. Bursaspor’da Yalçın Koşukavak dönemi
    9. ’Demir Adam’ Ali Bıdı’nın hedefi dünya..
    10. Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor
    11. Çin lideri Şi'den Türkiye ile iş..
    12. Pınar Karşıyaka Triche'yi kadrosuna..
    13. Gaziantep’in ihracatı yüzde 8 arttı
    14. 100 yıl sonra gerçekleşen hayalde..
    15. Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 3..
    16. Hacettepe'nin ilk doktorları yarım..
    17. Kursiyerler tarafından yapılan..
    18. Akşemsettin Mahallesi’nde fiziki..
    19. Şahinbeyli sporcu, milli takım yolunda
    20. Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol..
    21. Azurit taş takmanın faydaları | Şifa,..
    22. Irak'ta Haşdi Şabi'nin kapatılması..
    23. İran'dan ABD'ye şok tehdit! "İsrail'i..
    24. Kılıçdaroğlu kantarın topuzunu..
    25. 12 aylık Yunus Emre’nin yürek burkan..
    26. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı..
    27. Göçmenler hakkında ırkçı ve cinsiyetçi..
    28. Atanı da al git Oray! Habertürk’ün..
    29. Torbalı ve Göktepe resmen kardeş
    30. JP Morgan'dan kritik Türkiye açıklaması
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız