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Akşemseddin’in Fatih Sultan’ı İkazı

İstanbul fatihi Sultan Mehmet Han'ın hocası Akşemseddin Efendi'den aldığı cevap hepimizi ibretlik bir düşünceye sevk etmeye yetmektedir.

19 Ocak 2019 Cumartesi 12:29
Akşemseddin’in Fatih Sultan’ı İkazı

Fatih Sultan Mehmet hocası Akşemseddin Efendiye; “sen olmasaydın ben bu fethi başaramazdım” diye iltifat edince, Akşemseddin efendi sakalını sıvazlayarak: “sultanım” demiş, “Beni bir sebep görerek hakiki güvenin Allah’a olması lazım geldiğini bildiğinize kâni olmasaydım şimdi burasını terk ederdim. İnsanların birbirlerine destek olmaları, birbirlerine güvenmeleri yaradılışları dolayısıyla zaruridir. Fakat bu güven hiçbir zaman Allah’a güvenden önce gelmemelidir. Zira, insan noksan sıfatlar üzerine yaratılmıştır. Allah’tan başkasına dayanan ve güvenenin hüsrana uğrayacağını Kur’an-ı Kerim bildirmektedir."

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 12:29
  1. Fatih Sultan Mehmet
  2. Akşemseddin Efendi
  3. Kur’an-ı Kerim

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