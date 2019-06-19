Akşemseddin ilkokulu’na anne kütüphanesi müjdesi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir Kocaeli Okuma Sanatı Kulübü Başkanı Tülay Yanıkoğlu Yazıcı ve yönetimini makamında ağıladı.

Dilovası Nene Hatun Anaokulu ve Kocaeli Okuma Sanatı Kulübünün ortaklaşa yaptıkları Türkiye’nin ilk "Anne Kütüphanesi" projesinin mimarı Kocaeli Okuma Sanatı Kulübü Başkanı Tülay Yanıkoğlu Yazıcı, Proje sponsoru İnşaat Mühendisi Şennur Zengin ve Kulüp yönetimi Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’i İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay ile birlikte ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Başkan Şayir, Dilovası Nene Hatun Anaokulu’na kazandırılan "Anne Kütüphanesi"projesi için vermiş oldukları katkılardan dolayı Kulüp yönetimine ve proje sponsoru Şennur Zengin’e teşekkür etti.

HER ALANDA ÖNCELİĞİM EĞİTİM

Her alanda önceliğinin eğitim olduğunu belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; “Göreve geldiğimiz günden bugüne eğitim için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadım. Tüm imkânlarını seferber ettiğimiz gibi aynı düstur ile çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin adımlarla ulaşmak için en önemli yatırım alanımızın eğitim olması gerektiği inancı ile hareket ediyoruz. Çocuklarımızın gelişmiş ülkelerdeki yaşıtlarıyla rekabet edip başarılı olabilmesi için var gücüyle eğitime destek vermeye devam edeceğiz. Eğitime destek olmak isteyen hayırseverlerimize destek olarak sahip çıkacağız. Geçtiğimiz günlerde Dilovası Nene Hatun Anaokulu’na kazandırılan "Anne Kütüphanesi” projesi her kesim tarafından takdirle karşılandı. Bu çok güzel bir projeyi hayata geçiren başta Okuma Sanatı Kulübü Başkanı Tülay Yanıkoğlu Yazıcı ve yönetimi olmak üzere hayırsever Şennur Zengin’e de katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

DİLOVASI AKŞEMSEDDİN İLKOKULU’NA ANNE KÜTÜPHANESİ

Anne Kütüphanesi projemiz birçok okullarda kazandıracaklarını ifade eden Okuma Sanatı Kulübü Başkanı Tülay Yanıkoğlu Yazıcı, “Öncelikle Misafirperverliklerinden dolayı değerli Belediye başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. İlk projemizi hayata geçirdiğimiz süreçte katkılarını ve desteklerini hissettik. Dilovası ilçesine bir Anne Kütüphanesi daha kazandırmayı düşünüyoruz. Yaptığımız inceleme ve araştırmalar sonucunda Dilovası Akşemseddin İlkokulu’nu uygun gördük. Çok yakın bir sürede çalışmalarımızı tamamlayıp uygulamaya geçeceğiz” dedi