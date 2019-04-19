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Seçim 2019 Sayfası

Akseki’de yeni dönemin muhtarları toplantıda buluştu

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası yeni seçilen muhtarlarla toplantı düzenledi.

19 Nisan 2019 Cuma 12:36
Akseki’de yeni dönemin muhtarları toplantıda buluştu

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası yeni seçilen muhtarlarla toplantı düzenledi. Akseki Belediye Kültür Salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkanı İbrahim Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hulusi Mehmet Müdük, İlçe Emniyet Amiri vekili Nazif Yayla ve 51 mahalle muhtarı katıldı


Toplantıda konuşan Kaymakam Nasır ve Belediye Başkanı İbrahim Özkan, seçilen tüm muhtarları kutlayarak, görevlerinde başarı dilediler.Yerel yönetim olarak halka en yakın hizmetleri ilk aşamada sunacak kişilerin muhtarlar olduğunu belirten Nasır, emniyet ve asayiş hizmetlerinin de kendileri açısından önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:


"Halkın huzur ve güven içinde hayatını sürdürmesi ve herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmaması adına yeni çalışmaları ve düzenlemeleri hep birlikte önümüzdeki dönemde ortaya koyacağız. Muhtar olarak seçilmiş olduğunuz bölgenizdeki, mahallenizdeki fakir ve yardıma muhtaç olanlar varsa bunları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirmeniz gerekmektedir. Çünkü bu vakıf, fakir ve yardıma muhtaç olan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için kurulmuştur. Sosyal Devletin bir ayağı olarak fakir ve yardıma muhtaç ihtiyaçlı vatandaşlarımızın sorunlarını bize getirerek sorunların çözülmesi için vesile olun."



"Dertlerinizi çözmek için birlikte mücadele edeceğiz"


Kaymakam Nasır, 24 saat görev başında olduklarını vurgulayarak, muhtarların istedikleri zaman kendisiyle iletişime geçebileceğini dile getirdi. Kapılarının her zaman açık olduğunu anlatan Nasır, "Sorunları birlikte paylaşıp, dertlerinizi çözmek için birlikte mücadele edeceğiz. Mahalle gezilerim sürecek. Sorunları yerinde tespit edip, her zaman olduğu gibi çözüm üreteceğiz" dedi. Nasır, İlçedeki kamu kurum ve kuruluşların muhtarlarla birlikte iş birliği içerisinde bölgeye hizmet edeceklerini belirtti.


Toplantıda Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Kemal Erol tarafından muhtarların görev yetki ve sorumlulukları anlatıldı. Akseki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hulusi Mehmet Müdük ve İlçe Emniyet Amiri vekili Nazif Yayla ise asayiş konusunda bilgilendirmede bulundular.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 12:36
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