Akseki’de uyuşturucu ile mücadele ve seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Antalya’nın Akseki ilçesinde uyuşturucu ile mücadele ve seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Akseki Belediye Kültür Salonunda Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır başkanlığında yapılan toplantıda yerel seçimlerde alınacak tedbirlerle ilgili değerlendirme yapıldı. Toplantıda konuşan Nasır, seçim sürecinde ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluğa izin vermeyeceklerini söyledi.

Mahalli İdareler genel seçiminin huzur içinde yapılabilmesi için tüm tedbirlerin alınacağını aktaran Nasır, seçim yasakları konusunda uyarıda bulundu. Daha sonra İlçe Emniyet Amiri vekili Nazif Yayla ve Akseki ilçe Jandarma Komutanı Teğmen Hulusi Mehmet Müdük tarafından alınan güvenlik tedbirleri hakkında mahalle muhtarlarına bilgi verildi.

Seçim güvenliği toplantısın ardından Uyuşturucu ile mücadele toplantısına geçildi. Toplantıda konuşan Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Uyuşturucuyla mücadele konusunda son yıllarda önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Nasır, "Gerek uyuşturucunun arzı ve talebinin önlenmesi konusunda gerekse uyuşturucu madde bağımlılarının tedavisi, rehabilitasyonu ve toplumun bilgilendirilmesi konusunda ciddi bir sorun olan uyuşturucuyla mücadelede toplumda farkındalık ve duyarlılık yaratılmasında çok önemli adımlar atıldı." dedi.

Daha sonra İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hulusi Mehmet Müdük tarafından katılımcılara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgi verildi. Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde İçişleri Bakanlığınca yürütülen çalışmaları, hedefleri ve analizleri içeren sunum yapıldı.

Toplantıya Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, İlçe Emniyet Amiri vekili Nazif Yayla, İlçe Jandarma komutanı Teğmen Hulusi Mehmet Müdük ve mahalle muhtarları katıldı.