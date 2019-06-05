Akseki’de orman yangını Antalya’nın Akseki ilçesinde çıkan yangında tarım arazisi ve bozuk çam ormanından oluşan yaklaşık 2 hektarlık alan yandı.

Antalya’nın Akseki ilçesinde çıkan yangında tarım arazisi ve bozuk çam ormanından oluşan yaklaşık 2 hektarlık alan yandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Güçlüköy Mahallesi Uşacık mevkiinde tarım arazisi ve bozuk çam ormanından oluşan yaklaşık 2 hektar alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangın bölgesine ekipler sevk edildi. Yangına Manavgat ve Alanya’dan gelen 2 helikopterle, Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı6 arazöz, 2 su tankeri, Büyükşehir Belediyesi’ne ait 1 itfaiye aracı ile60 orman işçisi ve teknik personeltarafından müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınırken soğutma işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Jandarma, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.