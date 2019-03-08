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Akseki’de kadın personellerin günü kutlandı

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır,Hükümet Konağında kadın çalışanların kadınlar gününü kutladı.

08 Mart 2019 Cuma 12:51
Akseki’de kadın personellerin günü kutlandı

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır,Hükümet Konağında kadın çalışanların kadınlar gününü kutladı.


Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, İlç Jandarma Komutanı Hulusi Mehmet Müdük ve İlçe Emniyet Amiri Nazif Yayla ile birlikte hükümet konağında kadın personellerin kadınlar gününü kutlayarak karanfil hediye ettiler.


Tüm kadınların, Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Nasır, kadınların çalışma hayatında daha aktif rol almasını istediklerini belirtti. Kadınların toplumsal alandaki başarılarının oldukça büyük olduğunu söyleyen Nasır,“Hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, sevgi, fedakarlık ve hoşgörünün sembolü olan kadınlarımız, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır. Zengin medeniyetimizin inşasında en az erkekler kadar kadınlarımızın da rolü ve emeği çok büyüktür. Gerek inancımızda, gerek kadim geleneklerimizde saygın bir yeri bulunan kadınlarımızın sosyal ve siyasal hayatta daha ileri konumlarda yer almalarının müspet sonuçları yetiştirdikleri nesillere de aksedecek ve aziz milletimiz yürümekte olduğu muasır medeniyet yolunda daha emin adımlar atabilecektir.


Bu vesile ile bütün kadınlarımızın “8 Mart Dünya Kadınlar Gününü içtenlikle kutlar, bizi biz yapma hedefinde yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiç bir karşılık beklemeden veren tüm annelerimizi ve kadınlarımızı en kalbi duygularla selamlıyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:51
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