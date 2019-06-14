0553 313 94 23

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Antalya’nın Akseki ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

14 Haziran 2019 Cuma 23:12
Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Antalya’nın Akseki ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, saat 20.30 sıralarında Antalya-Akseki Karayolu Yarpuz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Antalya’ya seyir halinde olan Necmi S. (57) 34 LC 8012 plakalı otomobil Yarpuz yakınlarında şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen Batuhan Ş. (27) idaresindeki 66 AP 560 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada Necmi S. ve otomobilde bulunan eşi Semra Ş. (30) ile diğer otomobilde bulunan sürücü Batuhan Ş. (27), oğlu Meriç Ş. ve Hasbi Y. yaralandı.


Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar Akseki 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hasbi Y.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 23:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Kasapoğlu, Azerbaycan resepsiyonuna katıldı
    1. Bakan Kasapoğlu, Azerbaycan..
    2. Fransa’da 2 Türk çocuğuna çarpıp kaçan..
    3. Ali Koç'tan Emre Belözoğlu açıklaması
    4. Fransa'da ehliyetsiz sürücünün 2 Türk..
    5. Jandarmadan renkli 180’inci kuruluş..
    6. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    7. Tıra çarpan kamyonetin sürücüsü..
    8. Akseki’de feci kaza: 5 yaralı
    9. "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz,..
    10. TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman?..
    11. Polis memurlarından engelli Can Ulaş..
    12. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye dönüş..
    13. Başkan Erdoğan'dan kritik ziyaret!
    14. Suudi Bakandan skandal talep! Tüm Arap..
    15. 22. Likya Kaş Kültür ve Sanat..
    16. Göztepe Kulübü 94 yaşında
    17. Tekirdağ’da şiddetli dolu ve sağanak
    18. Gazişehir Gaziantep’te kombine..
    19. Birinci Dünya Savaşı şehitleri anıldı
    20. 18 milyon öğrenci karne aldı! Uzmanlar..
    21. Hindistan'da Malegaon saldırılarının..
    22. Hindistan'da emniyet güçlerine saldırı
    23. "Dijital esaretle birlikte dünya bir..
    24. Umman Körfezi'ndeki iki tankere..
    25. Tosya D100 Karayolunda Kaza Ucuz..
    26. Göztepe’ye görkemli doğum günü
    27. Balıkesir’de 250 bin kök haşhaş ele..
    28. İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt:..
    29. Başkan Vidinlioğlu: "Olmazsa olmazımız..
    30. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “ABD..
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    "Sen Amerika'dan kaç para aldın da bu haberi yaptın!"
    "Sen Amerika'dan kaç para aldın da bu haberi yaptın!"
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!