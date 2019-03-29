Akseki’de badem ağaçları çiçek açtı Türkiye’nin büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken, Antalya’nın Akseki ilçesinde badem ağaçları ve kır çiçekleri açarak baharı müjdeledi.

Türkiye’nin büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken, Antalya’nın Akseki ilçesinde badem ağaçları ve kır çiçekleri açarak baharı müjdeledi.

Dikmen Mahallesi Muhtarı Burhan Yılmaz, son günlerde güneşin kendini göstermesiyle badem ağaçlarının erken çiçek açtığını belirtti.

Badem ağaçlarının en zayıf noktasının, sıcak havaya çabuk aldanmaları olduğunu aktaran Yılmaz "İnşallah bu durum üreticilerimizi sıkıntıya sokmaz.Eskiden badem ağaçları Nisan ayında açmaya başlardı.Bu yıl geçen yıla göre badem üretimi fazla olacak gibi görünüyor. Mart ayında olası bir soğuk havada çiçekler dökülmez" dedi.

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