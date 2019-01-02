Akseki-Seydişehir karayolu trafiğe kapandı
Akseki-Seydişehir kara yolu trafiğe kapandı, yolda kalan araçları kurtarma çalışması başlatıldı02 Ocak 2019 Çarşamba 11:45
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu, yoğun kar nedeniyle trafiğe kapandı.
Akseki ilçesinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Araçlar, kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu Akseki-Seydişehir kara yolunda kaldı.
Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlatırken, maddi hasarlı bazı trafik kazaları da meydana geldi.
Bölge trafik ve jandarma ekipleri de yolda kalan sürücülere yardım etti.
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