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Akseki-Seydişehir karayolu trafiğe kapandı

Akseki-Seydişehir kara yolu trafiğe kapandı, yolda kalan araçları kurtarma çalışması başlatıldı

02 Ocak 2019 Çarşamba 11:45
Akseki-Seydişehir karayolu trafiğe kapandı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu, yoğun kar nedeniyle trafiğe kapandı.

Akseki ilçesinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Araçlar, kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu Akseki-Seydişehir kara yolunda kaldı.

Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlatırken, maddi hasarlı bazı trafik kazaları da meydana geldi.

Bölge trafik ve jandarma ekipleri de yolda kalan sürücülere yardım etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 11:45
  1. Akseki
  2. Antalya
  3. kar yağışı
  4. Konya
  5. Seydişehir

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