Akseki-Seydişehir karayolu trafiğe kapandı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu, yoğun kar nedeniyle trafiğe kapandı.

Akseki ilçesinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Araçlar, kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu Akseki-Seydişehir kara yolunda kaldı.

Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlatırken, maddi hasarlı bazı trafik kazaları da meydana geldi.

Bölge trafik ve jandarma ekipleri de yolda kalan sürücülere yardım etti.