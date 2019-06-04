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Akseki KaymakamıNasır, bayram trafiğini denetledi

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan ile birlikte bayram nedeniyletrafik yoğunluğu yaşanan Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki Manavgat karayolunda denetim yaptı.

04 Haziran 2019 Salı 15:12
Akseki KaymakamıNasır, bayram trafiğini denetledi

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan ile birlikte bayram nedeniyletrafik yoğunluğu yaşanan Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki Manavgat karayolunda denetim yaptı.


İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik ekipleri, Akseki-Manavgat, Akseki-Seydişehir yolu üzerinde kontrol noktasında denetim sırasında durdurulan araçlarda seyahat eden vatandaşların bayramını kutladı. Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır da, trafik denetlemesine katılarak, yolculuğa çıkan ailelere çeşitli hediyeler verdi. Sürücülerle sohbet eden Kaymakam Nasır, denetimler hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Sürücülere kolonya ve çikolata ikram edildi. Polisler, denetim yaptıkları sürücülere İçişleri Bakanlığı’nın bastırdığı trafik kurallarını anlatan el ilanlarını dağıttı.


"Denetimler devam edecek"


Kaymakam Nasır, "İçişleri Bakanımızın dediği gibi sürücülerimize ‘Hoşgörün bol, saygın sonsuz olsun’ diyoruz. Bayram süresince Emniyet ve jandarma komutanımızla birlikte sokakta olacağım. Misafirlerimizin huzurlu ve güvenli bir bayram tatilini geçirmesi için denetimlerimiz 7 gün 24 saat devam edecektir. Vatandaşlarımız yapılan denetimlerden memnun ve daha sıklıkla yapılmasının kendilerine huzur verdiklerini belirttiler. Misafirlerimizin gösterdikleri anlayış ve duyarlılık için çok teşekkür ederim" dedi.


Denetimlere Kaymakam Nasır ile birlikte Belediye Başkanı İbrahim Özkan, ilçe Jandarma Komutanı Hulusi Mehmet Müdük,Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Mustafa Bozkurt ve İlçe Emniyet Amiri Vekili Nazif Yayla katıldı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 15:12
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