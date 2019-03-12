Akşehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 2018 yılı Ekim ayından bu yana yapılan çalışmalar kapsamında Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri işbirliğiyle Akşehir’de operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen Ö.B., A.E., A.R.E., R.B. ve Ü.G. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışma sonucunda 48 paket 5,63 gram eroin ile 12 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.