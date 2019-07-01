Akşehir’de uyuşturucu baskını Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Anıt Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu satıldığı ve kullandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Murat B. (52) isimli şahsın evini takibe alan polis, eve çok sayıda şahsın girip çıktığının görülmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle baskın düzenledi. Evde uyuşturucu sattığı iddia edilen Murat B. ile birlikte uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle Tevfik K. (26), Mehmet E. (25), Berk Ç. (22), Bilal Y. (36) ve Mehmet Ali C. (18) gözaltına alındı. Murat B.’nin evinde ve şahısların üzerinde yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucu madde ile uyuşturucu parasına el konuldu.

Gözaltına alınan ve uyuşturucu kullanmaktan haklarında işlem yapılan 5 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, ev sahibi Murat B. Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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