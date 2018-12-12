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Akşehir'de örnek uygulama! Esnaflar Kur'an-ı Kerim öğreniyor

Akşehir Müftülüğü tarafından başlatılan Kur’an-ı Kerim öğretme kurslarına belediyenin de destek vermesiyle, kursiyer esnaflara Kur’an-ı Kerim hediye etti.

12 Aralık 2018 Çarşamba 19:18
Akşehir'de örnek uygulama! Esnaflar Kur'an-ı Kerim öğreniyor

Akşehir Müftülüğü tarafından geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan bir proje ile Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyen ancak esnaflık yapmaları nedeniyle işyerlerinden ayrılamayan ve vakit bulamayan esnaflar için işyerlerinde Kur’an-ı Kerim öğretme kursları başlatıldı.

Geçen yıl 15, bu yıl da 15 esnafın Kur’an-ı Kerim öğrenmek için talepte bulunduğu projede, hiç bilmeyenlere ya da az bilenlere Kur’an-ı Kerim öğretme çalışmaları devam ediyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da müftülüğün başlattığı projeye destek vererek Kur’an-ı Kerim öğrenmek için kurs alan esnaflara Kur’an-ı Kerim hediye etti.

'Çok anlamlı buluyor ve destekliyoruz'

 

Akşehir’de esnaflık yapan ve Kur’an-ı Kerim öğrenmek için işyerinde kurs alan Ümit Yalçın Akman’ı iş yerinde ziyaret eden Başkan Akkaya, “Müftülüğümüz tarafından başlatılan bu projeyi çok anlamlı buluyor ve destekliyoruz. Biz de müftülüğümüzün yaptığı projeye destek vermek amacıyla işyerlerinde Kur’an-ı Kerim öğrenmek isteyen esnaflarımıza Kur’an-ı Kerim hediye edelim istedik. Diğer kurs alan esnaflarımıza da Kur’an-ı Kerim ulaştıracağız” dedi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 19:18
  1. akşehir

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