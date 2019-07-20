Akşehir’de hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı Konya’nın Akşehir ilçesinde yük treninin kamyonete çarptığı kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde yük treninin kamyonete çarptığı kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar’dan Konya istikametine gitmekte olan 73702 sefer sayılı yük treni; Akşehir Karahüyük Mahallesi yakınlarında bulunan hemzemin geçitten geçmekte olan F.B. (31) yönetimindeki 42 ACH 179 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, kamyonette bulunan S.B. (39), N.B. (32), S.B. (18) ve E.B. (12) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan N.B, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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