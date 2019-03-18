0553 313 94 23

Akşehir’de “Hayat Kime Güzel” isimli tiyatro sahnelendi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında ‘Hayat Kime Güzel’ isimli tiyatro oyununu tiyatroseverlerle buluşturdu.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:26
Akşehir’de “Hayat Kime Güzel” isimli tiyatro sahnelendi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında ‘Hayat Kime Güzel’ isimli tiyatro oyununu tiyatroseverlerle buluşturdu.


Akşehir Kültür Merkezi’nde iki seans halinde sergilenen ‘Hayat Kime Güzel’ isimli 2 perdelik komedi tiyatro oyunu Akşehirli tiyatro severler tarafından beğeniyle izlendi. Tekin Duman ve Çınar Şahin tarafından yazılan, Deniz Oral, Tuba Erdem, Faruk Sofuoğlu, Hacı Ali Konuk, Burçak Kabadayı, Kemal Zeydan’ın rol aldığı ‘Hayat Kime Güzel’ tiyatro oyunu sonunda Akşehir Belediye başkanı Salih Akkaya tarafından oyuncular adına Yapımcı Faruk Sofuoğlu’na bir plaket takdim edildi.


Akşehir’i 5 yıllık dönemde 114 adet tiyatro ile buluşturduklarının altını çizen Başkan Akkaya, “Yine 5 yıllık süreçte konferans panel ve seminer sayımız 120, konser ve şiir dinletisi olarak da 52 etkinlik düzenlemişiz. Yine 5 yıllık süreçte 56 adet sempozyumla da bilim adamlarımızı Akşehirimizle buluşturmuşuz. Rutin belediyecilik hizmetlerimizin yanında kültür ve sanatı da ihmal etmeden sizleri bu tür etkinliklerle buluşturduk. Çünkü siz değerli Akşehirliler her şeyin en iyisine ve en güzeline layıksınız. Bundan sonra inşallah bu tür etkinlik ve projelerimiz devam edecek” diye konuştu.


Faruk Sofuoğlu’da Akşehir Belediye başkanı Salih Akkaya’ya teşekkür ederek; Türkiye’nin pek çok ilinde bile bu kadar yoğun tiyatro ve kültürel etkinlik yapılmadığını söyleyip, Akşehir’e her gelişlerinde coşkulu ve yoğun bir izleyiciyle karşılaştıklarını, bundan da büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:26
  1. kültür
  2. sergi
  3. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülkü Ocaklarından Çanakkale Zaferi için Mevlid-i Şerif
    1. Ülkü Ocaklarından Çanakkale Zaferi..
    2. Başkan Öztürk 75. Yıl Mahallesi’nde..
    3. Şehit Piyade Uzman Çavuş Temel son..
    4. sahibinden.com’dan kurumsal..
    5. "PKK'yı Sincar'dan çıkarmanın tek yolu..
    6. Türkiye Varlık Fonu açıklamasından:
    7. Diyarbakır’da 18 Mart Çanakkale Zaferi..
    8. Nöbet 4. yeni bölüm fragmanı izle |..
    9. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri..
    10. "Almanya'da 2 bankanın birleşmesi 20..
    11. Mardin’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    12. Murat Aydın: “Temizlik yoksa o..
    13. Öğrencilerden "Çanakkale" koreografisi
    14. Elazığ’da öğrencilere hoşaf ve buğday..
    15. Cebeci şehitliğinde gözyaşları sel oldu
    16. Gercüş Kaymakamı Şekerci köy..
    17. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah..
    18. Atmaca Gayrimenkul'den yabancıya konut..
    19. Yaka-Koop Erzurum’da
    20. Akşehir’de “Hayat Kime Güzel” isimli..
    21. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
    22. Elazığ’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    23. AK Partili Yılmaz: "Çanakkale ruhunu..
    24. Kemal Kılıçdaroğlu şehit aileleri ve..
    25. Ronaldo'ya büyük şok! Soruşturma açıldı
    26. İşitme engelli öğrencilerden Çanakkale..
    27. Serie A maçında korkutan olay! Ölümden..
    28. Aşkale’de Çanakkale Zaferi etkinliği
    29. Jean Armel Kana Bıyık kadrodan..
    30. Mahmut Arıkan: “Gelin yüzlerimiz..
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı