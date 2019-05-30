Akşehir’de düzenlenen kitap okuma projeleri meyvesini veriyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinin paydaşları ile birlikte başlattığı kitap okuma projeleri ilçe genelinde meyvelerini vermeye başladı.

Akşehir’deki ‘Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor’ projesi ve koridor kitaplıkları sayesinde ilçe genelindeki okulların bilgi yarışması ve benzeri organizasyonlarda gün geçtikçe başarıları artarken, ilçe genelinde de kitap okuma oranında gözle görülür bir artış oldu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir’deki koridor kitaplıklarının açılış programlarına katılmak için aracıyla giderken Akşehir Doğrugöz Mahallesi dolmuş durağında işe gitmek için dolmuş bekleyen bir genç kızın dolmuş beklerken kitap okumasından çok etkilenerek aracını durdurup genç kızı tebrik etti. Kader Korkmaz isimli genç kızı tebrik eden Başkan Akkaya, “Bu genç kızımız işe gitmek için dolmuş beklerken boş zamanını değerlendirmek için kitap okuyordu. Bizde yanından geçerken gördük ve kendisini tebrik etmek istedik. Paydaşlarımızla birlikte sürdürdüğümüz birçok kitap okuma kampanyamızdaki amacımız kitap okuma alışkanlığımın kazanılması ve artmasıydı. Bu genç kızımızda görüldüğü gibi dolmuş beklerken dahi kitap okuyor. Kendisini tebrik ediyorum, dilerim onun bu davranışı herkese örnek olur. Boş zamanlarımızda değil kendimize kitap okumak için zaman ayırıp, daha fazla kitap okuyup bilgi dağarcığımızı ve kendimizi geliştirmeliyiz” dedi.