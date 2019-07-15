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Akşehir’de 15 Temmuz etkinlikleri

Konya’nın Akşehir ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, Akşehir protokolü şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:39
Akşehir’de 15 Temmuz etkinlikleri

Konya’nın Akşehir ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, Akşehir protokolü şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.


Akşehir’deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri Akşehir Garnizon Şehitliğinin ziyaretiyle başladı. Akşehir protokolünün, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşların katıldığı etkinlikte Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş şehitler için dua etti. Duanın ardından törene katılan protokol üyeleri şehit mezarlarını ziyaret ederek ailelerine başsağlığı diledi. Şehitlikte tören sırasında Akşehir Belediyesi tarafından şehitliğe yaptırılan 25 metrelik gönderdeki 54 metrekarelik dev Türk bayrağı dikkat çekti. Akşehir’deki etkinlikler kapsamında; İplikçi Camisinde öğle namazı öncesi şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldı. İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş’ın yaptığı duanın ardından öğle namazını kılıp camiden çıkan cemaate Akşehir Belediyesi tarafından gül suyu ve mevlit şekeri ikram edildi. Ayrıca Akşehir Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AKŞAD) tarafından da vatandaşlara lokma ikramı yapıldı. Etkinlikler kapsamında ilçe protokolü tarafından Akşehir Kültür Merkezinde ‘15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri’ konulu fotoğraf sergisi açıldı. 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişimine birlik ve beraberlik içerisinde karşı koyan Türk milletinin kahramanlık destanını anlatan ve Akşehir’deki demokrasi nöbetlerini yansıtan fotoğraf sergisi katılımcılardan ilgi gördü. Sergi açılışının ardından protokol üyeleri özel bir hastanede yatmakta olan 15 Temmuz Gazisi Mesut Zeybek’in babası Veli Zeybek’i ve aynı hastanede çalışan 15 Temmuz Gazisi Hüseyin Öztürk’ü ziyaret etti.


Akşehir’deki etkinliklere İlçe Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, bazı kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikler, Nasreddin Hoca Meydanında yapılacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı ve Prof. Dr. Mustafa Şahin’in konuşmacı olarak katılacağı konferans ile devam edecek.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:39
  1. sergi
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