Akşehir meydana koştu

Konya’nın Akşehir ilçesinde 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü dolayısıyla binlerce kişi Nasreddin Hoca Meydanında buluştu.

15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde Akşehir’de binlerce kişi Nasreddin Hoca Meydanında düzenlenen programda buluştu.

Programda konuşan Akşehir İlçe Kaymakamı Mehmet Türk, “Tarih boyunca, din vatan, millet ve manevi değerler uğrunda savaş meydanlarında ölümün kucağında tarihi destanlarla dolu olan ‘ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz’ inancıyla 15 Temmuz gecesinde sokaklara koşan bu şanlı millet; dahası insanlık tarihi çok kalleşlikler gördü. Ancak hiçbir dönemde 15 Temmuz’da yaşanılanlar gibi bir alçaklığa tanık olmadı. Oturdukları kışla, giydikleri üniforma, boğazlarındaki lokma, ellerindeki silahlar kendi halkının üzerine sürdüğü tanklar ve bomba yağdıran uçaklar FETÖ hainleri bizim kurşunumuzla, bizim tanklarımızla, bizim uçaklarımızla üzerimize gelerek kardeşkanı döküyorlardı. Uçurumun kenarındaydık yeryüzünde hiçbir dilin sosyolojinin, psikolojinin tarif edemediği bir utançtı o gece. Dede Korkut’un asırlar öncesinden haber verdiği ‘Düşman İçeriden Olursa Kapı Anahtar Tutmaz oğul’ vecizesini yaşıyorduk” dedi.

"15 Temmuz’u hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız"

Kaymakam Türk’ün konuşmasının ardından Akşehir Belediyesi Mehter Grubu tarafından bir gösteri sunuldu. Kuranı Kerim tilaveti, dua, şiir dinletileri ve 15 Temmuz’u anlatan çeşitli belgesellerin gösterimiyle devam eden programda konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Bu milletin ahını alan, geleceğini çalan, moral değerleriyle oynayan, kendi vatandaşına ihanet eden, FETÖ mensuplarını da, bir kez daha lanetliyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminin, üçüncü yılında, yine birlikteyiz. Ülkemizin selameti ve geleceğimiz için, yine meydanlardayız. Yüreğimizden çıkan sesle, darbecilerin kulaklarını çınlatacağız. 15 Temmuz’u, hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Tarihimizde benzerine, az rastlanır bir darbe girişimi yaşandı ve hala da yaşanmakta. Aynı şekilde, tarihimizde daha önce görülmemiş bir şekilde, darbeye karşı, inanılmaz bir millet dayanışması, bir kıyam yaşandı. Meydanları dolduran bu millet, Çanakkale ruhunun hala canlı olduğunu ve içinde yaşattığını yedi düvele ispat etti. Vatan sevdası bize atalarımızdan yadigar. Hainlik ve alçaklık ise, darbecilerin kanında var. Artık şuna inanıyoruz ki; Bin yıl İslam’a sancaktarlık yapmış bu millet, küçük ayrılıklar yaşasa da, küçük kavgalar verse de, vatan denildiğinde şahlanır, yüreklenir ve destanlaşır. Gerisi teferruattır” ifadelerini kullandı.

Programda geceye katılan protokol tarafından satranç müsabakalarında derece yapan öğrencilere madalyalarının takdimi yapıldı

"Biz bu süreçten ders almak zorundayız"

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’in konuşmacı olarak katıldığı konferansla devam eden programda Rektör Şahin, 15 Temmuz tarihinde yapılmaya çalışılan hain darbe girişiminin nedenlerine dikkat çekerek, “Geçmişte ecdadımız Osmanlıyı güçlü kılan, ekonomik anlamda büyük kılan önemli nokta; bu toprakların ticaretin geçiş güzergahı olmasıydı. Ecdadımız buradan aldığı vergilerle güçlü ve zengin bir devletti ama batı Amerika’yı keşfederek farklı gelir kaynaklarına ulaştı. Çin’den Avrupa’ya giden bütün ticaret kervanlarının yolunu değiştirdi ve biz devre dışı kaldık. Ama günümüzde öyle noktaya gelindi ki, bütün enerji kaynaklarını geçiş güzergahı yeniden Anadolu topraklarıdır. Bütün ticaret kervanlarının gemilerinin geçiş noktası yeniden İstanbul Boğazı, Kanal İstanbul olacaktır ve daha da önemlisi İstanbul Havalimanının açılmasıyla dünyada ulaşım ağının merkezi durumuna gelmiştir. Yani büyüyen bir Türkiye’dir. Bu FETÖ hain örgütü nasıl oldu da bu sürece geldi. Batı bunu çok iyi biliyor. Biz Türklerle hiçbir cephe savaşını kazanamadılar. Bu Çanakkale’de de öyle oldu, Kurtuluş Savaşında da öyle olmuştur. Biz bu süreçten ders almak zorundayız. Çocuklarımızın aklı hür, zihni hür, geleceği, istikbali parlak nesiller olarak yetiştirmek istiyorsak; bu ihanet şebekelerinin eline bırakmamamız gerekiyor. Çok zor bir coğrafyadayız. Tutunmak için bir bedel ödemek gerekiyor.Biz bu bedeli hep ödemişizdir. Ödemeye de devam edeceğiz. Önümüzdeki birkaç yıl sıkıntılı geçecektir. Bundan da emin olun ki, 3-5 beş sene sonra inşallah bu ülkenin önü 2023 vizyonuyla,2053 vizyonuyla ve 2071 vizyonuyla açılacak ve çok daha önemli gelecekler bizleri beklemektedir” şeklinde konuştu.

Konferansın ardından video gösterileri ve marşlar eşliğinde program devam etti. Program kapsamında ayrıca Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı selalar okundu. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasına da canlı bağlantı yapıldı.

Akşehir’deki programa, protokol mensupları ve binlerce vatandaş katıldı. Programda Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Kızılay Akşehir Şubesi tarafından da katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu.