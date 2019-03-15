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Akşehir Belediyesinin yaşlılara evde temizlik hizmeti sürüyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan “Evde Temizlik Hizmeti” projesi kapsamında; yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz olarak evde temizlik hizmetleri vermeyi sürdürüyor.

15 Mart 2019 Cuma 11:29
Akşehir Belediyesinin yaşlılara evde temizlik hizmeti sürüyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan “Evde Temizlik Hizmeti” projesi kapsamında; yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz olarak evde temizlik hizmetleri vermeyi sürdürüyor.


Akşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan temizlik ekibi,belirli periyotlarla gittikleri evlerde başta ev içi temizlik olmak üzere, halı yıkama, cam silme, toz alma, mutfak temizliği gibi detaylı ev temizliği yapıyor. Yapılan temizlik ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatları kolaylaştırılıyor.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediyecilikte insanların doğumundan ölümüne kadar her alanda hizmet verdiğine değinerek, “Sosyal belediyecilik çalışmalarımız kapsamında yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın ev temizliğini, saç tıraşlarını ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılama noktasındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye; insanın doğumundan ölümüne kadar her noktada hizmet veren bir kurumdur. Değerli hemşehrilerimizin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Dinimiz, örf ve adetlerimiz yaşlı insanlara sahip çıkmayı, yardıma ihtiyaç duyan kişilerin elinden tutarak onları muhtaçlıktan kurtarmayı emreder. Özellikle yaşlılar haftasına gireceğimiz bu günlerde yaşlı insanlarımıza sahip çıkmalı onların hayatını kolaylaştırmak için bireyler olarak çalışmalıyız. Yaşlı ve bakıma muhtaç insanlarımızın en büyük taleplerinden birisi de temiz bir evde ve sağlıklı bir ortamda hayatlarını devam ettirmektir. Bu hizmeti 5 yıldır devam ettiriyoruz. Allah’ın izni, hemşehrilerimizin teveccühü ile görevimize devam etmemiz halinde bu ve buna benzer güzel hizmetlerle yaşlılarımızı ve halkımızı buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:29
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