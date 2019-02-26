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Akşehir Belediyesi Tarık Buğra’yı andı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, Akşehirli Ünlü Yazar Tarık Buğra’yı ölüm yıldönümünde düzenlediği çeşitli programlarla andı.

26 Şubat 2019 Salı 15:16
Akşehir Belediyesi Tarık Buğra’yı andı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, Akşehirli Ünlü Yazar Tarık Buğra’yı ölüm yıldönümünde düzenlediği çeşitli programlarla andı.


Etkinlikler kapsamında öğrenciler için Akşehir Kültür Merkezi’nde seanslar halinde Yazar Tarık Buğra’nın eserinden uyarlanan ‘Kuruluş’ filminin sinema gösterimi yapıldı. Daha sonra Yazar Tarık Buğra için Akşehir Kültür Merkezi’nde Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından ‘Torunlarının Dilinden Tarık Buğra’ isimli bir panelde düzenlendi. Panel öncesi kültür merkezi fuaye salonunda Yazar Tarık Buğra’nın fotoğraflarından, kitap kapaklarından ve gazetelerdeki köşe yazılarının kupürlerinden oluşan bir sergi açıldı.


Panel öncesi açılış konuşması yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, vefatının 25. Yıldönümünde Akşehirli Yazar Tarık Buğra’yı rahmetle andıklarına değinerek, “Osmancık, İbiş’in Rüyası, Yağmur’u Beklerken, Küçük Ağa gibi gönlümüzün en mutena yerini alan, eserlerinde buram buram Anadolu’nun, Akşehir’in izlerini bulduğumuz Tarık Buğra, edebiyat tarihimizin en önemli romancılarındandır. Tarık Buğra ömrünü kültürümüze ve medeniyetimize adamıştır. Bizden bir isim olarak eserlerinde bizi anlattı, bizden bir duruş sergiledi. Eserleri özellikle Türkiye’nin zor zamanlarında kafası karışık gençlere ışık oldu. Onların zihnini, hakikatin aydınlığıyla ışıttı. Televizyona uyarlanan eserleri, tarih şuurunun ve milli bilincin uyanmasında kıymetli bir vazife gördü. Böylesine önemli bir kültürel değerimiz olan Tarık Buğra’nın adını ve eserlerini yaşatmak ve Tarık Buğra’yı yeni nesillere tanıtmak bizim boynumuzun borcudur” dedi.


Başkan Akkaya’nın konuşmasının ardından Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Torunlarının Dilinden Tarık Buğra’ isimli panele geçildi. Başkanlığını Muhammed Talha Çakır’ın yaptığı panelde; Esra Müşerref Bayram ‘Tarık Buğra Romanlarındaki Aydın Tipleri ve Aydın Toplum İlişkisi’, Beyza Dağlı ‘Tarık Buğra Romanlarındaki Bireysel Değişim’, Hatice Nazlı Akdeniz ‘Tarık Buğra Romanlarındaki Karakter Çatışmaları’, Sudenur Sarıca ise ‘Tarık Buğra Romanlarındaki Sosyal Hayat’ konulu sunumlarını yaptı. Sunumların ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Temel, Akşehir Kaymakam Vekili ve Tuzlukçu Kaymakamı Mehmet İlidi panelle ilgili değerlendirmelerini yaptı. Panel sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından panelist öğrencilere hediye takdimi yapılarak, hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.


Panele, Akşehir Kaymakam Vekili ve Tuzlukçu Kaymakamı Mehmet İlidi, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İlçe protokolü, bazı kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:16
  1. kültür
  2. fotoğraf
  3. sergi

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