Akşehir Belediyesi Kadir Gecesinde de geleneğini sürdürdü Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi geleneksel hale getirdiği kandil gecesi yaptığı ikramları mübarek Kadir Gecesinde de sürdürdü.

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi geleneksel hale getirdiği kandil gecesi yaptığı ikramları mübarek Kadir Gecesinde de sürdürdü.

Kadir Gecesi münasebetiyle Meydan, İplikçi ve Ulu Cami’de teravih namazından çıkan vatandaşlara dondurma ikramı yapılırken, İplikçi Cami bahçesinde közde çay ikramı da yapıldı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Akşehir Belediyesi olarak başlattığımız özel gecelerimizdeki bu ikramlarımızı artık geleneksel haline getirdik. Mübarek Kadir Gecesinde camiye gelip ibadetlerini yapan cemaatimize cami çıkışında közde çay ve dondurma ikramımızı yaptık. Tüm hemşehrilerimizin ve İslam Aleminin Ramazan Bayramını şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

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