Akşehir Belediyesi Geleneksel Hıdrellez etkinliği yoğun ilgi gördü

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 16.’sı düzenlenen hıdrellez etkinliği vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Akşehir Kent Ormanı Nimetullah Nahcivani Türbesi civarında düzenlenen hıdrellez etkinliğinde, Akşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından çeşitli gösteriler sunuldu. Etkinlik alanında yapılan halat çekme, çuvalla koşma, kaşıkla yumurta taşıma, yoğurdun içinden para bulma yarışları ve bilek güreşi gibi geleneksel hıdrellez eğlenceleri katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı. Yarışmalarda başarılı olanlara etkinliğe katılan protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Gerçekleştirilen etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 16 yıldır hıdrellez kutlama geleneklerinin devam ettiğini belirterek, “Hıdrellezin, bizim Türk kültürüne yerleşmiş, bizim birlik ve beraberliğimizin artması için önemli bir gelenek olduğuna inanıyorum. İnşallah böyle güzel kültürel faaliyetlerimizin birlik ve beraberliğimize vesile olmasını dileyerek bütün bir yılımızın bolluk ve bereket içinde geçmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte gölle ikramı öncesi yılın bereketli, sağlıklı ve bolluk içinde geçmesi için dua edildi. Duanın ardından etkinliğe katılan protokol üyeleri tarafından Akşehir Belediyesinin ikramı olan gölleler vatandaşlara dağıtıldı. Buğday, nohut, kuru fasulye gibi baklagillerin haşlanarak pişirilmesinden oluşan ve bereketi temsil eden beş bin kişilik gölleden almak isteyen vatandaşların yoğun talebi sayesinde gölle kazanları kısa sürede boşaldı.

Vatandaşlar hıdrellezin böyle manalı bir şekilde kutlanmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Etkinliğine Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, ilçe protokolü, bazı kamu kurum müdürleri, Akşehir Belediyesi meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.