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Aksaraylı öğrenciler Adıyaman’da misafir edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Aksaray’dan Adıyaman’a gelen 40 kişilik öğrenci kafilesi Vali Aykut Pekmez’i ziyaret etti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:20
Aksaraylı öğrenciler Adıyaman’da misafir edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Aksaray’dan Adıyaman’a gelen 40 kişilik öğrenci kafilesi Vali Aykut Pekmez’i ziyaret etti.


Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’inde hazır bulunduğu ziyarette, Aksaraylı öğrenciler Vali Aykut Pekmez’e Biz Anadoluyuz Projesinin simgesi olan bir adet cam plaket takdim etti.


İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Adıyaman’a gelen öğrenciler 4 gün boyunca Adıyaman’ı gezerek Nemrut Dağı başta olmak üzere kentin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.


Valilik Toplantı Salonunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Aykut Pekmez, öğrencilere yakın ilgi göstererek sohbet etti.


Öğrencilerle sohbet eden Vali Aykut Pekmez, “Anadolu’nun güzide bir yöresi Aksaray gibi güzel bir şehrimizden tarihi süreç içerisinde bugüne çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan huzur ve kardeşlik diyarı ikinci bir güzel şehrimiz olan Adıyaman’ımıza hoş geldiniz. Sizleri Adıyaman’da misafir etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. İçişleri Bakanlığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız koordinesinde yürütülen bu proje çocuklarımızın farklı bölgeleri görmesi ve farklı kültürleri tanıması açısından büyük fayda sağlamaktadır. Sizler 4 gün boyunca ilimizin eşsiz doğa güzelliklerini, tarihi ve kültürel mekanlarını gezme fırsatı yakaladınız. Bu güzellikleri sizlerle paylaşırken diğer yandan da öğrencilerimiz arasında güçlü bir gönül köprüsünü hep birlikte inşa edeceğiz. Bu projenin amacı da budur. Sizleri Adıyaman için birer gönül elçileri olarak görüyoruz” dedi.


Ziyaret, öğrencilerle toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:20
  1. doğa
  2. kültür
  3. fotoğraf

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