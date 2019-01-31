0553 313 94 23

Aksaray'daki FETÖ/PDY operasyonu

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklandı

31 Ocak 2019 Perşembe 18:45
Aksaray'daki FETÖ/PDY operasyonu

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Kentteki operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan H.M. (51), H.H.B. (61) ve V.K. (47) sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.K ve H.M mahkemece tutuklandı, H.H.B adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin kentteki yeni yapılanmasını deşifre etmek için çalışma başlatmış, 28 Ocak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, örgüt yöneticisi ve üyesi olduğu ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 18:45
  1. Aksaray'da Fetö/pdy Operasyonu: 2 tutuklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni çağrı: 18 yaşına kadar yasaklanmalı!
    1. Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı..
    2. Inmarsat SatCom Clup
    3. Newcastle United, Almiron'u transfer..
    4. Beşiktaş'a şok! Alman ekibi Kagawa'yı..
    5. Galatasaray, Yunan golcüyü KAP'a..
    6. Dever Orgill MKE Ankaragücü'nde
    7. Beş ayaklı kuzu görenleri şaşırttı
    8. SPK haftalık bülteni
    9. Akbank'tan 2018'de 5,7 milyar TL..
    10. Macaristan'dan Timmermans'a tepki
    11. Bodrum'da askerleri taşıyan minibüs..
    12. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 6..
    13. CHP'li vatandaş Mevlüt Uysal'a dert..
    14. Kostas Mitroglou resmen Galatasaray'da
    15. Bakan Gül açıkladı: 150 günde bitecek
    16. "Milli ve yerli savunma sanayi bir..
    17. Christian Luyindama kimdir, kaç..
    18. Abbas'tan "uluslararası barış..
    19. Transferin ardından Tolgay Arslan'dan..
    20. TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü
    Son anket sonuçları açıklandı! CHP iki şehri kaybediyor
    Son anket sonuçları açıklandı! CHP iki şehri kaybediyor
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek